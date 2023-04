In den USA seien die Aktienindizes neben den Nachrichten aus dem Bankensektor auch durch negative Daten zum Verbrauchervertrauen belastet worden. Im Vergleich zum Vormonat sei das Verbrauchervertrauen für den Monat April um 2,7 Punkte auf 101,3 gesunken und zeige dadurch, dass sich die Stimmung bei den Konsumenten eingetrübt habe. Analystenschätzungen, die im Schnitt von einem Wert von 104 ausgegangen seien, seien somit nicht erreicht worden. In der Folge hätten die namhaften Indizes gestern allesamt mit Abschlägen notiert. Am stärksten habe es den technologielastigen NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) getroffen, gefolgt vom S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0). Mit einem Minus von rund einem Prozent habe der Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) im Vergleich die geringsten Verluste verbucht.



Positiv seien gestern die mit Spannung erwarteten Zahlen der Technologieriesen Alphabet (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, NASDAQ-Symbol: GOOGL) und Microsoft (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) ausgefallen, die nach dem Schließen der Wall Street veröffentlicht worden seien. Mit einer gemeinsamen Marktkapitalisierung von über USD 3.300 Mrd. könnten sich Nachrichten zu diesen Unternehmen auf den gesamten Aktienmarkt auswirken, weshalb man hier genau hinschaue. Beide Unternehmen hätten sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn die Erwartungen übertreffen können. In der Folge hätten die Kurse beider Unternehmen bereits nachbörslich zulegen können.



Der Ölpreis setze seinen Abwärtstrend der letzten Tage fort. Konjunktursorgen und Wechselkurseffekte würden die Nachfrage nach dem schwarzen Gold dämpfen. Aktuell liege der Preis für ein Fass der Sorte Brent bei rund USD 81. Gold sei gestern gefragt gewesen, weshalb eine Feinunze derzeit um die USD 2.000 gehandelt werde. Auch der Bitcoin habe gestern zulegen können und koste aktuell rund USD 28.400.



Die asiatischen Börsen würden sich heute Morgen uneinheitlich präsentieren. Während sich die japanischen Titel im Minus befinden würden, würden Hongkong und Festland-China mit leichtem Plus handeln. Für heute stünden die Auftragseingänge langlebiger Güter in den USA im Datenkalender - ebenso wie eine ganze Reihe zu veröffentlichender Unternehmens-Quartalsergebnisse. (26.04.2023/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Gestern stand die Veröffentlichung von zahlreichen Quartalsergebnissen auf der Agenda, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Unter den Veröffentlichungen hätten sich zwei Banken befunden, die seit der "Mini"-Bankenkrise im Rampenlicht stünden: Bei der US-Regionalbank First Republic Bank (ISIN: US33616C1009, WKN: A1C7VF, Ticker-Symbol: 81R, NYSE-Symbol: FRC) seien in den ersten drei Monaten dieses Jahres mehr Einlagen abgezogen worden als erwartet. In der Folge sei die Aktie auf ein neues Rekordtief eingebrochen. Die schweizerische UBS (ISIN: CH0244767585, WKN: A12DFH, Ticker-Symbol: 0UB, SIX Swiss Exchange-Symbol: UBSG), die gerade an der Übernahme der Credit Suisse (ISIN: CH0012138530, WKN: 876800, Ticker-Symbol: CSX, SIX Swiss Exchange-Symbol: CSGN, NASDAQ OTC-Symbol: CSGKF) arbeite, machte hingegen im ersten Quartal weniger Gewinn als erwartet. Vor dem Hintergrund dieser Nachrichten seien die Sorgen im Bankensektor wieder größer geworden. In der Folge seien auch andere Banken unter Abgabedruck geraten - darunter BBVA (ISIN: ES0113211835, WKN: 875773, Ticker-Symbol: BOY), BNP (ISIN: FR0000131104, WKN: 887771, Ticker-Symbol: BNP, Euronext Paris-Symbol: BNP) und UniCredit (ISIN: IT0005239360, WKN: A2DJV6, Ticker-Symbol: CRIN, Borsa Italiana-Symbol: UCG), die allesamt um mehr als 2% nachgegeben hätten. Der schwache Bankensektor habe sich beim Anblick des STOXX Europe 600 Bankenindex deutlich gemacht: Dieser habe gestern Verluste von über 3% hinnehmen müssen. Auch der EURO STOXX 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814) und der ATX (ISIN: AT0000999982, WKN: 969191) hätten den gestrigen Handelstag im negativen Terrain beendet. Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) habe sich kaum bewegt und mit einem zarten Plus geschlossen.