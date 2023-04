Die europäischen Indices hätten trotz der gemischten Datenpublikationen im positiven Terrain schließen können. Für breite Unterstützung hätten zudem neue chinesische Wirtschaftsdaten gesorgt. Die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt habe sich im ersten Quartal überraschend stark erholt und sei im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 4,5% gewachsen. Der EURO STOXX 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814) sowie der deutsche DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) hätten beide jeweils mit einem Plus von ungefähr 0,6% geschlossen. Nach einem generell schwachen Handelsauftakt habe der österrechische ATX (ISIN: AT0000999982, WKN: 969191) den Handelstag mit einem Plus von 0,55% in der Gewinnzone beenden können.



In Anbetracht der anlaufenden Berichtssaison hätten sich die Anleger der Wall Street gestern um einiges zurückhaltender und abwartender als die europäischen Pendants gezeigt. Die neuesten Geschäftszahlen zum ersten Quartal hätten gestern vor allem Licht und Schatten geliefert. Zwar hätten manche US-Großbanken mit ihren Publikationen die Latte sehr hoch gehängt, teilweise rückläufige Einnahmen und schwache Aussichten hätten aber die allgemeine Stimmung getrübt. Der Technologie-Auswahlindex NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) kämpfe weiter mit der Marke von 13.100 Punkten und habe beinahe unverändert geschlossen - der Dow Jones Index (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) und der marktbreite S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) hätten es ihm gleichgetan.



Die Börsen in Asien würden sich heute Morgen überwiegend im negativen Terrain präsentieren. Japans Topix und die Indices aus Hongkong und Festland-China würden derzeit mit Abschlägen gehandelt. Nach dem überraschend starken Wirtschaftswachstum im ersten Quartal, sowie den gestiegenen Einzelhandelsumsätzen im Reich der Mitte bremse sich hier die Dynamik wieder ein.



Der Ölpreis habe am Dienstag marginale Abschläge verbuchen müssen, trotz der angedeuteten Erholung des zweitgrößten Ölverbraucherlands China. Unter dieser Prämisse koste ein Barrel der Nordseesorte Brent aktuell um die Marke von USD 84,50. Der Goldpreis schwanke weiterhin rund um die 2.000-Dollar-Marke - der Preis einer Feinunze liege derzeit bei USD 2.004. Der Bitcoin habe gestern die USD 30.000-Linie verteidigen können und notiere derzeit ein gutes Stück darüber. (19.04.2023/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Nachdem an Anfang dieser Woche vor allem Konjunkturdaten aus den USA für Impulse gesorgt hatten, drehte sich gestern das börsliche Geschehen in Europa rund um die neuen Makrodaten aus Deutschland und China, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Bei den deutschen ZEW Konjunkturerwartungen und zur aktuellen Lage würden Aussichten und das derzeitige Empfinden bezüglich der Wirtschaftslage, Inflationsraten, Zinsen, Aktienmärkte und Wechselkurse erfragt. Das Barometer für die Zukunftserwartungen habe zuletzt einen recht ausgeprägten Absturz verkraften müssen. Die Stimmung habe sich laut der gestrigen Veröffentlichung im April stärker eingetrübt als im Vorfeld erwartet und habe mit 4,1 sogar unter der Minimalschätzung gelegen. Marktbeobachter hätten zuvor mit einer leichten Erholung gerechnet. Die Ergebnisse zur aktuellen Lage hätten sich stärker verbessert als erwartet auf -32,5 - die Erholung nach dem kurzen Knick im März setze sich somit fort.