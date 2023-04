In diesem solcherart zwiegespaltenen Umfeld hätten sich die europäischen Indices verhältnismäßig gut entwickelt. Der deutsche DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) mit einem moderaten Plus von 0,37% im Vergleich zum Vortag geschlossen, während es seinem europäischen Pendant EURO STOXX 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814) mit einem Kursanstieg in Höhe von 0,55% etwas besser ergangen sei. Noch signifikanter sei der Anstieg beim österreichischen ATX (ISIN: AT0000999982, WKN: 969191) ausgefallen, der die Ziellinie zu Handelsschluss mit einem Kursplus in Höhe von 1,15% überquert habe.



Im Vorfeld der neuen Inflationsdaten hätten sich nur wenige Investoren aus der Deckung gewagt, wodurch sich bei den US-Aktienindizes ein uneinheitlicheres Bild ergeben habe: So habe der mehrheitlich mit Standardwerten bestückte Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) zum Schluss ein kleines Kursplus von 0,29% ausgewiesen, während der marktbreite S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) aufgrund des höheren Tech-Anteils beider Indexzusammensetzung im wahrsten Sinne des Wortes auf der Stelle getreten sei. Federn lassen müssen habe hingegen der Technologie-Auswahlindex NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X): Aufgrund der stärker ausgeprägten Zinssensitivität der Tech-Werte hätten die Investoren nach den soliden Arbeitsmarktdaten und im Vorfeld der Inflationsdaten vorsichtiger reagiert, wodurch der Index um 0,67 % in tiefere Regionen abgedriftet sei.



An den Rohstoffmärkten hätten die Ölpreise nach einer anfänglichen Schwächephase ebenfalls weiter zulegen können. Aktuell notiere das schwarze Gold im Vergleich zum gestrigen Schlusskurs wenig verändert, wobei der Preis heute Morgen für die Sorte Brent um die Marke von USD 85,70 je Fass schwanke. Gold sei im gestrigen Umfeld ebenso gefragt gewesen und notiere aktuell knapp unter USD 2.020 je Feinunze. Auch der Bitcoin als bekanntester Vertreter der Kryptos habe von der freundlichen Stimmung profitieren und seinen Aufwärtstrend weiter fortsetzen können. Aktuell notiere er heute Morgen bei rund USD 30.000.



Die asiatischen Märkte würden sich heute Morgen gemischt präsentieren und für Europas Börsen die Frühindikatoren aktuell einen im Vergleich zu den gestrigen Schlusskursen wenig veränderten Handelsauftakt signalisieren. (12.04.2023/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Nachdem der monatliche Arbeitsmarktbericht vom Freitag an den US-Börsen bereits am Vortag abgearbeitet wurde, konnten die europäischen Investoren erst gestern darauf reagieren, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Auch wenn die Vorgaben aus den USA schon darauf schließen lassen hätten, so sei es doch eine zusätzliche Bestätigung von europäischer Seite gewesen, dass der sich recht solide entwickelnde US-Arbeitsmarkt die Zinsangst an den Börsen bis jetzt nicht weiter befeuert habe. Europas Börsen - unterstützt durch die Verbesserung der Wirtschaftsstimmung im Euroraum (Sentix Index: von -11,1 im März auf -8,7 für April, wobei die Erwartungen bei -9,9 gelegen hätten) - seien dementsprechend recht solide in den gestrigen Tag gestartet. Dabei hätten sie auch der neuen Konjunkturprognose des IWF getrotzt, wonach sich die Weltwirtschaft langsamer als noch zuvor prognostiziert erholen und Deutschlands Wirtschaft in diesem Jahr leicht schrumpfen sollte. Nichtsdestotrotz habe die Dynamik im Zuge der Eröffnung an der Wall Street nachgelassen, wobei sich die Kurse aber mehrheitlich auf höheren Niveaus hätten halten können. Ähnlich habe es sich auch in den USA gestaltet, wo die Marktteilnehmer sichtlich zwischen Rezessions- und Zinsängsten hin und her gerissen seien. Womit man thematisch auch sogleich beim Makro-Wochenhighlight angelangt sei: Gemeint seien natürlich die US-Inflationsdaten für März, wobei die durchschnittlichen Erwartungen von keiner klaren Linie ausgehen würden. Hinsichtlich der Verbraucherpreisdaten werde nämlich mit einer Abnahme der Anstiegsdynamik von zuvor 6,0% vom Februar auf nunmehr 5,2% gerechnet. Deutlich hartnäckiger solle sich hingegen die Kerninflation entwickeln: Diese solle nämlich nicht abnehmen, sondern vielmehr von 5,5% im Februar auf 5,6% für März leicht zulegen, wodurch sie wieder in den Vordergrund in Bezug auf die Inflationsbekämpfung rücken dürfte. Und dies leite uns sogleich zur FED weiter, zumal heute auch das Protokoll der FOMC-Sitzung von Mitte März veröffentlicht werden solle. Da zu dieser Zeit die Turbulenzen im Bankensektor die Nachrichtenlage beherrscht hätten, werde es durchaus sehr spannend sein, wie die FED die Situation bewertet habe und welche Auswirkungen die Ratsmitglieder auf den Pfad der weiteren geldpolitischen Straffung zugebilligt hätten. Es bleibe also weiterhin spannend.