An der Wall Street hingegen hätten sich die Investoren zu Handelsbeginn in vorsichtiger Zurückhaltung geübt. Im Tagesverlauf seien allerdings die neusten Umfrageergebnisse zum Konsumentenvertrauen in den USA publiziert worden, welche im Vergleich zum Vormonat wider Erwartens von 102,9 auf 104,2 Punkte geklettert seien. Analysten hätten hier im Schnitt mit gar einem Rückgang auf 101,0 Zähler gerechnet. Vor dem Hintergrund dieses etwas aufgehelltem Sentiments habe das Dreiergespann bestehend aus S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0), DJIA (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) und NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) ihre anfänglichen Verluste bis Handelsende noch etwas eingegrenzt, wobei Letzterer mit -0,49% nicht ganz so glimpflich davongekommen sei.



Im Rohstoffbereich habe der Ölpreis aufgrund des bereits am Vortag verkündeten Stopps iranischer Rohölexporte aus der halbautonomen Region Kurdistan weiter zugelegt. Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent werde aktuell für rund USD 79 gehandelt. Indes würden sich Gold und der Bitcoin in den vergangenen 24 Stunden nahezu unverändert präsentieren. Eine Feinunze des Edelmetalls notiere derzeit bei USD 1.967, ein "Coin" bei USD 27.600.



Am heutigen Morgen würden Asiens Leitindices mehrheitlich fester tendieren, wobei der chinesische HSCE (ISIN: HK0000004330, WKN: 145734) mit einem Plus nördlich der 2%-Marke klar die Gewinnerliste anführe. (29.03.2023/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Aktienmärkte knüpften gestern an die positive Dynamik des Vortages an und präsentierten sich zu Handelsbeginn deutlich fester, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Diese Gewinne seien jedoch sukzessive abgebröckelt, sodass Größen wie der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) oder EURO STOXX 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814) zur Schlussglocke nur noch leicht über der Null-Linie notiert hätten. Der österreichische ATX (ISIN: AT0000999982, WKN: 969191) habe es immerhin vermocht, noch ein Plus von 0,36% einzufahren. Sektorenseitig seien es - gemessen am breiten europäischen Markt - abermals die aufgrund der Zinserhöhungen unter Druck geratenen Immobilien-Titel gewesen, welche aggregiert die höchsten Abgaben verzeichnet hätten. Mit einem Minus von mehr als 6% habe sich der deutsche Immo-Konzern Vonovia (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: ANN, NASDAQ OTC-Symbol: DAIMF) sogar als mit Abstand größter Verlierer im DAX entpuppt.