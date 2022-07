Als grundsätzlich positiv sei auch der Rücktritt des britischen Premierministers Boris Johnson gewertet worden. Zwar wolle er, bis ein Nachfolger gefunden sei, als Premierminister im Amt bleiben würden, was kurzfristig für leichte Unsicherheit sorgen könnte, mittelfristig überwiege aber die Hoffnung, dass sich der Konflikt mit der EU entschärfen könnte. Unterstützung sei aber auch von anderer Seite gekommen - nämlich von China: Um die durch die Corona-Lockdowns strapazierte Wirtschaft zu stützen, scheine China eine Beschleunigung der Investitionen in seine Infrastruktur zu planen. Dem Vernehmen nach solle den lokalen Verwaltungen dazu die Ausgabe spezieller Anleihen im Volumen von 1,5 Billionen Yuan (ca. USD 220 Mrd.) gestattet werden. Dazu solle die eigentlich erst für nächstes Jahr gedachte Emissionsquote genutzt werden.



In diesem erfreulichen Sentiment hätten die europäischen Aktienindices klar zuzulegen vermocht, wobei auch die positive Eröffnung an der Wall Street zusätzlichen Rückenwind verliehen habe. Sowohl der deutsche DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) als auch sein europäisches Pendant EURO STOXX 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814) hätten jeweils um knapp 2,0% zugelegt und auch der heimische ATX (ISIN: AT0000999982, WKN: 969191) habe sich dieses Mal nicht "lumpen" lassen und habe sich nahtlos in die "Zwei-Prozent-Anstiegsriege" eingereiht. Jenseits des Atlantiks habe der mehrheitlich mit Standardwerten bestückte Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) zum Schluss ein Plus von 1,1% ausgewiesen, während der marktbreite S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) mit einem Anstieg in Höhe von 1,5% noch besser abgeschnitten habe. Klar stärker habe sich der technologielastige Auswahlindex NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) präsentiert, der zur Schlussglocke mit einem Kursanstieg von knapp 2,2% aus dem Handel gegangen sei.



An den Rohstoffmärkten sei es gestern Hand in Hand mit den scheinbar abflauenden Konjunktursorgen ebenfalls zu einer Trendumkehr bei den Ölpreisen gekommen. Diese hätten nach den starken Verlusten der Vortage wieder deutlich zuzulegen vermocht. Aktuell pendele der Preis für die Sorte Brent knapp um die Marke von USD 105 je Fass. Gold sei infolge des positiven Sentiments und des starken USD erneut nicht gesucht gewesen und notiere aktuell bei USD 1.740 je Feinunze. Der USD habe hingegen beim Wechselkurs zum Euro weiter zulegen können und bewege sich somit in weiter in Richtung Parität. Der aktuelle Wechselkurs liege im Moment bei knapp 1,0150. Im Zuge des positiven Sentiments hätten auch die Krypto-"Währungen" wieder zulege können, wobei der Bitcoin als bekannteste Vertreter aktuell rund um die Marke von USD 22.000 notiere.



Die asiatischen Märkte würden heute von den positiven US-Vorgaben profitieren und großteils auf höheren Niveaus notieren. (08.07.2022/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Am gestrigen Donnerstag konnten die Börsen erneut ein starkes Lebenszeichen von sich geben und setzten damit nahtlos die am Mittwoch begonnene Erholungsbewegung weiter fort, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Vermeintlich aufkeimender Optimismus habe sich an den europäischen Aktienmärkten verbreitet, wodurch sich auch die Bullen wieder etwas stärker aus ihrer Deckung gewagt hätten. Offensichtlich habe das FED-Protokoll, trotz der darin festgehaltenen Absicht im Juli erneut mit einem großen Zinsschritt (0,5 oder 0,75 Prozentpunkte) gegen die Rekordinflation vorzugehen, durchaus positiv nachgewirkt, was wohl auch daran gelegen habe, dass es keine negativen Überraschungen (z.B. sei im Markt schon mit einer Anhebung von einem ganzen Prozentpunkt spekuliert worden) offenbart habe. Es sei wohl hinlänglich bekannt gewesen, dass die US-Notenbank an ihrem aggressiven Zinsanhebungskurs festhalten würde. Zudem werde im Markt angenommen, dass die in den letzten Tagen stattgefundenen Preisrückgänge bei Erdöl und anderen Rohstoffen sowie der starke USD einen dämpfenden Effekt auf die Inflationsentwicklung haben würden, weswegen die FED womöglich in weiterer Folge etwas Tempo aus dem Zinsanhebungszyklus nehmen könnte. Damit einhergehend lebe auch die Hoffnung, dass die Notenbanken die Inflationsdynamik in den Griff bekommen könnten, ohne dass die Weltwirtschaft in Rezession gestürzt werde.