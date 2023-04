Wien (www.aktiencheck.de) - Wenngleich die Tagesbewegungen teilweise hoch waren, verlief die Woche im Gesamten relativ unspektakulär, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Die restliche Woche verspreche aber ein wahres Datenfeuerwerk zu werden. Kalenderwoche 17 stelle die am stärksten frequentierte Periode innerhalb der Berichtsaison dar. Auch Big-Tech steige diese Woche in den Ring, was aufgrund der mittlerweile wieder hohen Gewichtung einzelner Unternehmen im S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) durchaus Relevanz für den breiten Markt mit sich bringe. Abseits von Unternehmensnachrichten habe der Kalender aber auch einige Makrodaten zu bieten. Ein Highlight stelle dabei sicherlich das Erscheinen der BIP-Wachstumszahlen für das erste Quartal 2023 in der Eurozone und in den USA gegen Ende der Handelswoche dar. Bis es aber soweit sei, würden wir gespannt auf den heutigen ifo-Index blicken, welcher uns Eindrücke hinsichtlich der Konjunkturaussichten biete. Die Analysten der Raiffeisen Bank International AG würden hierbei eine Bestätigung der jüngsten Signale bereits vorliegender Umfragen erwarten.Am heutigen Morgen würden die Börsen in Asien schwächer handeln. Am Rohstoffmarkt habe sich der Ölpreis zwar stabilisieren können, dennoch zeige die Kurve bereits fast zwei Wochen gen Süden. Das Barrel der Nordseesorte Brent nähere sich damit wieder der Marke von USD 80,00 an. Der Goldpreis habe es abermals nicht geschafft, die Hürde von USD 2.000 zu erobern und zu halten. Auch dem Bitcoin schien nach seiner Rally die Luft auszugehen. Die digitale Leitwährung pendele rund um die Marke von USD 28.000. (24.04.2023/ac/a/m)