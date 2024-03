Am heutigen Handelstag würden die März-PMI-Daten für Deutschland, die Eurozone und die USA veröffentlicht. In Europa würden die RBI-Ökonomen von einer Verbesserung bei den Dienstleistungen ausgehen. Weniger optimistisch würden sie jedoch das verarbeitende Gewerbe sehen, wo für Deutschland die Prognosen sogar einen Rückgang der PMIs signalisieren würden. Jedoch würden die Entwicklungen der PMIs zumindest in der Eurozone und den USA nach oben zeigen, was auf eine konjunkturelle Aufhellung hindeute.



An den globalen Rohstoffmärkten habe sich gestern ein gemischtes Bild gezeigt. Während der Ölpreis nachgegeben habe, habe der Goldpreis zugelegt. Heute Morgen stehe der Preis für ein Fass Öl der Sorte Brent bei etwa USD 86 und eine Feinunze des Edelmetalls bekomme man für rund USD 2.200. Der Bitcoin habe sich von der gestrigen Talfahrt wieder erholen können und notiere derzeit deutlich höher bei etwa USD 67.000.



Die asiatischen Märkte würden sich heute Morgen freundlicher präsentieren. Die meisten Indices würden sich deutlich im positiven Bereich befinden. Nur die chinesischen Aktienmärkte würden sich bis dato kaum bewegen und stünden annähernd auf unveränderten Niveaus. Die Gründe dafür lägen in den Bekanntmachungen der FED und der Marktreaktion, auf die die europäischen Anleger erst heute reagieren könnten. (21.03.2024/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Der gestrige Handelstag war vor allem durch die US-amerikanische Notenbank geprägt, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Die FED habe nämlich bei der gestrigen Sitzung zwar keine Zinssenkung, wohl aber Hinweise zum weiteren Verlauf der Zinsentwicklung bekanntgegeben. Deshalb hätten sich Investoren vor der Entscheidung dezidiert zurückgehalten. Der Großteil der großen Indices sei dabei leicht im Minus gestanden oder habe sich seitwärts bewegt. Als der Vorsitzende der US-Zentralbank dann aber verkündet habe, dass drei Senkungen des Zinssatzes im Jahr 2024, trotz der immer noch erhöhten Inflation, wahrscheinlich seien, hätten sich die Märkte schließlich aufwärts bewegt. Den Handelstag hätten die Märkte jenseits des Atlantiks dann allesamt mit einem deutlichen Plus von knapp unter bzw. knapp über 1% beendet. In Europa sei es gestern zu weniger Marktbewegungen gekommen, auch aufgrund des Handelsschlusses am alten Kontinent vor der Verkündung der zukünftigen FED-Strategie.