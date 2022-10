Zudem sei zu beachten, dass diese Schätzungen durch die hohen Gewinne der Energieunternehmen deutlich gestützt würden. Ohne die Gewinne der Energieunternehmen würden die Ergebnisschätzungen negativ ausfallen. Auch die Prognose über die Ausblicke sei sehr verhalten. Dies sei angesichts des historischen Zinserhöhungspfades der US-Notenbank auch kein Wunder. Im Besonderen die Nachfrageseite dürfte davon merklich belastet werden. Auch die fulminante Dollarstärke dürfte auf den Ergebnissen der US-Unternehmen lasten, immerhin würden die Unternehmen des S&P 500 nahezu ein Drittel ihrer Umsätze im Nicht-Dollar Bereich erzielen.



Für die ersten beiden Quartale des nächsten Jahres seien die Schätzungen allerdings deutlich positiver. Diesbezüglich werde mit einer Ausweitung der Gewinne um 6,5% respektive 5,5% gerechnet, vor allem getragen von einem robusten Konsumentenverhalten. Positiv sei hingegen, dass aufgrund des Aktienmarktrückgangs und der nur moderaten Unternehmensgewinne die Bewertung des US-Aktienmarkts deutlich günstiger geworden sei. Trotz eines eher verhaltenen Bildes hinsichtlich der beginnenden Quartalssaison würden die Analysten die USA als Anlageziel weiterhin ausdrücklich empfehlen, gerade die Energieautarkie erweise sich als bedeutsamer Standortvorteil.



Die Analysten würden die Aktienmärkte weiterhin in einer breiten Seitwärtsbewegung "gefangen" sehen, einen Trendbruch nach oben würden sie kurzfristig für unwahrscheinlich halten. Ein solcher dürfte erst dann eintreten, wenn die Notenbanken und diesbezüglich vorrangig die FED klare Signale aussende, dass mit einem Ende des steilen Zinserhöhungskurses zu rechnen sei. Dies könne allerdings noch etwas dauern. Im Laufe des nächsten Jahres würden die Analysten aber mit eindeutigen diesbezüglichen Signalen rechnen. Bis dahin heiße es: Vorsicht sei gerade in diesen Zeiten sicherlich kein schlechter Ratgeber, es gelte mit seiner Aktienpositionierung durch den erwartungsgemäß schwankungsreichen Herbst bzw. Winter zu kommen. (11.10.2022/ac/a/m)







Essen (www.aktiencheck.de) - Weiterhin zeigen sich die internationalen Aktienmärkte sehr schwankungsintensiv, ohne eine klare Richtung einzunehmen, so die Analysten der National-Bank AG.Dies sei auch nicht verwunderlich. Die belastenden Themenfelder seien vielfältig, Lösungen wenn überhaupt nur sehr schwerlich zu erreichen, die Unsicherheit sei daher sehr hoch. Dies zeige sich auch in den aktuellen Analystenschätzungen zu den Quartalsergebnissen des dritten Quartals. Bezogen auf den breiten US-Index S&P 500 würden die Analysten nunmehr nur noch von einem Zuwachs bei den Gewinnen von 2,6% ausgehen, zu Beginn des Julis hätten sich die entsprechenden Schätzungen noch auf einen Gewinnzuwachs von 9,8% belaufen. Dies wäre der schwächste Quartalszuwachs seit zwei Jahren, also der Zeit umfassender Lockdowns.