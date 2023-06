In diesem Umfeld hätten die europäischen Indices ab Mittag den Rückzug angetreten und den Handelstag schlussendlich im negativen Terrain beendet. Der deutsche DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) habe mit einem Minus von 0,55% im Vergleich zum Vortag geschlossen, während es seinem europäischen Pendant EURO STOXX 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814) mit einem Kursrückgang in Höhe von 0,47 % nur unwesentlich besser ergangen sei. Der österreichische ATX (ISIN: AT0000999982, WKN: 969191) habe sich gestern ein wenig resilienter präsentiert und die Ziellinie zu Handelsschluss mit einem Kursminus in Höhe von 0,3% überquert. Auch die US-Anleger hätten sich gestern nicht weit aus dem Fenster gelehnt. Nach einem ähnlich lustlosen Start sei auch die Wall Street alsbald in südliche Gefilde abgetaucht. So habe der mehrheitlich mit Standardwerten bestückte Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) zum Schluss ein Minus von 0,30% ausgewiesen, während der marktbreite S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) aufgrund des höheren Tech-Anteils bei der Indexzusammensetzung einen Kursrückgang von 0,52% verbucht habe. Deutlich mehr Federn lassen müssen habe hingegen der Technologie-Auswahlindex NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X): Aufgrund der stärker ausgeprägten Zinssensitivität der Tech-Werte hätten die Investoren nach den hawkishen Aussagen des FED-Chefs vorsichtiger reagiert, wodurch der Index um 1,35% in tiefere Regionen abgedriftet sei.



Nachdem der Datenkalender zuletzt spärlich bestückt gewesen sei, werde es heute aber wieder spannend: So stünden neben der Leitzinsentscheidung der Schweizer Notenbank auch wieder für die USA die Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung und für die Eurozone das vorläufige Konsumentenvertrauen für Juni auf dem Programm.



An den Rohstoffmärkten hätten die Ölpreise wieder deutlich angezogen. Aktuell notiere das schwarze Gold im Vergleich zum gestrigen Schlusskurs leicht im Minus, wobei der Preis heute Morgen für die Sorte Brent knapp unter der Marke von USD 77 je Fass notiere. Gold sei im gestrigen Umfeld hingegen kaum gefragt gewesen und notiere aktuell knapp bei USD 1.930 je Feinunze. Anders habe es sich bei den Kryptos verhalten, wobei sich der Bitcoin als bekanntester Vertreter deutlich habe erholen können. Heute Morgen notiere er bei rund USD 30.300.



Die asiatischen Märkte würden sich heute Morgen gemischt präsentieren: Während die Märkte in Hongkong, China und Taiwan feiertagsbedingt geschlossen seien, könnten japanische Aktien moderate Zugewinne verbuchen. Aktien aus Australien, Neuseeland oder Thailand würden hingegen im Minus notieren. (22.06.2023/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Auch am gestrigen Vormittag schipperten die internationalen Aktienmärkte in einem schwierigen Fahrwasser lediglich auf Sicht, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Nach tendenziell schwachen Vorgaben der Wall Street tags zuvor hätten sich die europäischen Indizes bis gegen Mittag langsam und mühsam sowie auch nur vorübergehend ins positive Territorium gehangelt. Hintergrund für den fast schon lethargisch anmutenden Handel sei vor allem die Rückkehr der Zinssorgen gewesen. In den vergangenen Tagen hätten einige führende US-Notenbanker wegen der nur langsam zurückgehenden (Kern-)Inflation weitere Zinserhöhungen angedeutet. Anleger hätten dementsprechend auf die gestern am Nachmittag angesetzte Rede des US-Notenbankchefs Jerome Powell vor dem Finanzausschuss des Repräsentantenhauses gewartet, um etwas mehr Einblick zu erlangen. Und sie hätten mehr Einblick erlangt, allerdings sei dieser nicht unbedingt neu zu nennen gewesen, habe aber gezeigt, dass die US-Notenbank unbeirrt auf Straffungskurs bleibe. Jerome Powell, Chef der Federal Reserve, habe keinen Zweifel daran gelassen, dass der Leitzins in diesem Jahr noch weiter steigen werde. Vielmehr habe er zum wiederholten Male erklärt, dass es noch "ein langer Weg" sei, bis das Ziel einer Inflationsrate von 2,0% erreicht werde. Zudem würden aktuell fast alle Mitglieder des geldpolitischen Ausschusses damit rechnen, dass bis zum Jahresende weitere Anhebungen angemessen sein dürften. Das sei nach den Äußerungen nach dem letzten Zinsentscheid an sich zwar keine Überraschung gewesen, habe aber naturgemäß auch nicht dazu beigetragen, die im Moment etwas wankelmütigen Aktienmärkte zu stützen.