In diesem tendenziell von Unsicherheit geprägten Umfeld seien die europäischen Indices mehr oder weniger auf der Stelle getreten. Im Vorfeld der neuen US-Inflationsdaten sowie der anstehenden Notenbanksitzungen der USA und der Eurozone in der kommenden Woche hätten sich nur wenige Investoren aus der Deckung gewagt. Sowohl der deutsche DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) als auch sein europäisches Pendant EURO STOXX 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814) hätten den Handelstag mit einem Kursanstieg von 0,18% und 0,05% de facto wenig verändert beendet. Der österreichische ATX (ISIN: AT0000999982, WKN: 969191) habe sich gestern allerdings nicht in diese Reihe eingeordnet, sondern als einziger ein Minus in Höhe von 0,42% verzeichnet. Auch die US-Anleger hätten sich gestern nicht weit aus dem Fenster gelehnt, wodurch sich bei den US-Aktienindices ein ebenfalls lustloses Bild ergeben habe: Sowohl der mehrheitlich mit Standardwerten bestückte Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) als auch der Technologie-Auswahlindex NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) hätten den gestrigen Handelstag quasi unverändert beendet, während der marktbreite S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) mit einem etwas höheren Zugewinn in Höhe von 0,24% leicht besser habe abschneiden können.



An den Rohstoffmärkten hätten die Ölpreise nach dem vorgestrigen Anstieg wieder etwas nachgegeben. Vorgestern seien die Preise zunächst durch die Ankündigung einer deutlichen Förderkürzung seitens des Ölriesen Saudi-Arabien gestützt worden, jedoch scheine die Wirkung schnell verpufft zu sein. Aktuell notiere das schwarze Gold im Vergleich zum gestrigen Schlusskurs leicht im Minus, wobei der Preis heute Morgen für die Sorte Brent unter der Marke von USD 76 je Fass liege. Gold sei im gestrigen Umfeld leicht gefragt und notiere aktuell knapp bei USD 1.965 je Feinunze. Auch der Bitcoin als bekanntester Vertreter der Kryptos habe sich wieder etwas erholen können und notiere heute Morgen bei rund USD 26.900.



Die asiatischen Märkte würden sich heute Morgen gemischt präsentieren: Während Hongkong klare Zugewinnen habe verbuchen können, würden die japanischen Aktien großteils im Minus notieren. (07.06.2023/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Gestern präsentierten sich die internationalen Aktienmärkte relativ lethargisch und beendeten den Handelstag mehr oder weniger in der Nähe der Vortagesschlusskurse, wobei auch die Schwankungsbreite der großen Indices den ganzen Tag über überschaubar blieb, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Die unter den Erwartungen ausgefallenen Makro-Daten (Auftragseingänge der deutschen Industrie sowie die spanische Industrieproduktion) hätten naturgemäß keinerlei Kaufimpulse ausgelöst. Des Weiteren erweise sich vor allem die Ungewissheit unter den Anlegern als stimmungsdämpfend, welchen Weg die US-Notenbank in der kommenden Woche einschlagen werde. Zudem hätten die jüngsten Makro-Daten aus den USA eher für eine Zunahme der Unsicherheit gesorgt anstelle, dass sie mehr Licht ins Dunkel gebracht hätten: So spreche der starke US-Arbeitsmarktbericht vom Freitag tendenziell gegen eine Zinspause der FED, während der schwächere ISM-Service-Index auf 5-Monatstief eher dafürspreche. Nach Ansicht der Analysten der Raiffeisen Bank International AG sollte das Zinsanhebungsthema in den USA aber vorerst einmal vom Tisch sein. Denn neben der jüngst eher gemischten Datenlage hänge auch der ISM Index für das verarbeitende Gewerbe weiterhin in den Seilen, wobei gleichzeitig die Preiskomponente positiv (d.h. dämpfend) habe überraschen können. Dementsprechend werde sich das Augenmerk der Investoren nächste Woche auf die US-Inflationsdaten richten, welche einen Tag vor dem US-Zinsentscheid veröffentlicht würden. Aktuell preise der Markt mit rund 80%, dass die FED - anders als die EZB, die das Zinsniveau weiter erhöhen dürfte - eine abwartende Haltung an den Tag legen und somit den Fuß vom Zinspedal nehmen werde.