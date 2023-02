An den europäischen Börsen hätten die Anleger überaus gelassen auf diese Daten reagiert. Der deutsche DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) habe mit einem Plus von 0,82% im Vergleich zum Vortag geschlossen, während es seinem europäischen Pendant EURO STOXX 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814) mit einem Kursanstieg in Höhe von 0,97% etwas besser ergangen sei. Der österreichische ATX (ISIN: AT0000999982, WKN: 969191) habe die Ziellinie zu Handelsschluss mit einem Kursplus in Höhe von 0,28% überquert. Etwas skeptischer hätten die Investoren anfänglich an der Wall Street reagiert, wodurch der seit einiger Zeit vorherrschende "Zickzack"-Kurs weiter fortgesetzt worden sei. Nach einer negativen Handelseröffnung seien aber auch die Börsenbarometer aus Übersee kontinuierlich nach oben geklettert, wobei überraschenderweise gerade die zinssensitiven Tech-Werte die Nase vorne gehabt hätten. So habe der mehrheitlich mit Standardwerten bestückte Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) zum Schluss einen Kursanstieg von 0,11% ausgewiesen, während der marktbreite S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) mit einem Kurszuwachs von 0,28% leicht besser performt habe. Die größte Gelassenheit habe allerdings bei den US-Tech-Werten geherrscht, wodurch der Auswahlindex NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) zur Schlussglocke mit einem Plus von 0,77% aus dem Handel gegangen sei.



Die asiatischen Märkte könnten heute Morgen von den positiven US-Vorgaben des Vortages profitieren und würden nahezu geschlossen im Plus notieren.



Auch an den Rohstoffmärkten habe sich der volatile Handelsverlauf beim Ölpreis fortgesetzt. Schlussendlich sei das schwarze Gold aber mit leicht niedrigeren Preisen aus dem Handel gegangen. Aktuelle notiere der Preis im Vergleich zum gestrigen Schlusskurs mit knapp unter USD 86 je Fass aber wieder leicht höher. Gold sei im gestrigen Umfeld ebenfalls wenig gefragt gewesen. Das gelbe Edelmetall leide unter den wieder gestiegenen US-Zinserwartungen und notiere aktuell bei rund USD 1.835 je Feinunze. Der Bitcoin als bekanntester Vertreter der Kryptowährungen habe gestern deutlich zulegen können und notiere heute Morgen bei rund USD 24.700.



Was den heutigen Datenkalender betreffe, so stünden neben den wöchentlich vermeldeten Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe in den USA auch der Philly Fed Index auf der Tagesordnung. Und auch die Berichtssaison schreite munter voran, wobei heute vorwiegend wichtige Unternehmen aus Europa ihre Bücher öffnen würden. (16.02.2023/ac/a/m)





Damit würden sich zumindest die US-Verbraucher weiter relativ unbeeindruckt vom Bremskurs der Notenbank zeigen, denn anstelle der erwarteten 1,8% hätten die Einzelhandelsumsätze im Januar um 3,0% zugelegt. Zudem habe sich auch der Empire-State-Index, der die Industriestimmung im US-Bundesstaat New York messe, im Februar kräftiger erholt als bislang prognostiziert. Erwartet worden sei eine Erholung auf -18,0 von zuvor -32,9 im Januar. Tatsächlich seien aber -5,8 vermeldet worden, was nicht nur klar über den Erwartungen gelegen habe, sondern auch noch oberhalb der maximalen Schätzungsbandbreit. Die robusten Konjunkturdaten würden zwar die Sorgen über eine mögliche Rezession wieder etwas verblassen lassen, würden aber auf der anderen Seite die Befürchtungen über weitere Zinsschritte der US-Notenbank FED zur Eindämmung der hohen Inflation schüren. Zuvor hätten bereits Vertreter der US-Notenbank angesichts der hartnäckig hohen Inflation die Notwendigkeit weiterer Zinserhöhungen betont, was die US-Renditen wieder etwas nach oben getrieben habe. Die Stimmung an den Aktienmärkten habe es diesmal aber nicht nachhaltig gedämpft. Etwas Erleichterung in Bezug auf die Zinsanhebungssorgen habe hingegen die US-Industrieproduktion im Januar gebracht. Sie habe nicht wie erwartet um 0,5% zugelegt, sondern lediglich stagniert. Auch die Kapazitätsauslastung sei mit 78,3% unter den Erwartungen in Höhe 79% ausgefallen.