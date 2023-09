Die Analysten würden daher von einem holprigen Herbst für die Aktienmärkte aufgrund dieser Einflussfaktoren ausgehen. US-Zinssenkungen seien dann erst in H1/2024 zu erwarten und dürften dann wieder Aktienmarkt-positiv wirken.



Im Hinblick auf die Gewinnsituation schaue das Bild in Summe solide aus. Die Q2-Berichtssaison sei weitgehend durch. Die Jahresgewinnschätzungen für 2023 für den S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) (+0,6%) und den EURO STOXX 50 (ISIN EU0009658145/ WKN 965814) (+3,4%) würden sich sehr stabil halten, für 2024 seien dann wieder nennenswerte Gewinnanstiege (S&P 500 11,5%, EURO STOXX 50 6,1%) zu erwarten. Dies sei ein wichtiger Grund, warum die Analysten auf Jahressicht bei unserer grundsätzlich optimistischen Ausrichtung bleiben würden, auch wenn sich die Konjunkturrisiken zuletzt verstärkt hätten.



Bewertungstechnisch würden die Analysten auf die kurze Sicht ebenfalls wenig Spielraum für große Kursanstiege sehen. Dies liege daran, dass der Leitmarkt USA mittlerweile wieder erhöht bewertet sei (z.B. KGV 2023e von 20,3) und zudem bei z.B. US-Staatsanleihen aktuell Renditen von klar über 4% vereinnahmt werden könnten.



Auch vonseiten der Marktstimmung ergebe sich aktuell ein neutrales Bild. So seien sowohl Kleinanleger als auch institutionelle Investoren zuletzt wieder optimistischer geworden. Die sehr schlechte Stimmung und die niedrigen Aktienquoten seien ja lange Zeit ein Grund gewesen, warum sie in H1 steigende Kurse erwartet hätten. Positiv zu vermerken sei wiederum, dass sich einige Übertreibungstendenzen bei Markttechnikindikatoren etwas moderiert hätten.



In Summe würden die Analysten daher im Moment ein sehr balanciertes Bild der Einflussfaktoren für die Aktienmärkte sehen. Sie würden daher bei ihrer "halten"-Einstufung für die meisten Indices bleiben und eine volatilere Phase in Richtung Jahresende sehen. Insbesondere in China (Wachstumssorgen vs. Hoffnung auf Stimulus) oder beim heimischen ATX (falls eine Bankenübergewinnsteuer komme, würde dies kurzfristig belasten) könnte es zwischenzeitlich turbulenter zugehen. Größere Rücksetzer an den Aktienmärkten im Herbst würden die Analysten dann dazu nutzen, ihre Empfehlungen wieder auf "Kauf" zu drehen, um ihrem konstruktiven Bild auf Ein-Jahres-Sicht Rechnung zu tragen. (01.09.2023/ac/a/m)







Wien (www.aktiencheck.de) - Nachdem Anfang August die internationalen Aktienmärkte in einen sommerlichen Konsolidierungskurs eintauchten, waren zuletzt wieder sanfte Erholungstendenzen zu bemerken, so Christian Hinterwallner von der Raiffeisen Bank International AG.Hintergrund dafür seien u.a. die wenig überraschenden Wortmeldungen am Notenbank-Treffen in Jackson Hole gewesen. Hier habe FED-Chef Powell betont, dass die Inflation weiterhin zu hoch sei, gleichzeitig die wirtschaftliche Unsicherheit aber eine agile Geldpolitik erfordere.Zusätzlich tonangebend seien wichtige Konjunkturdaten gewesen. Diese seien insbesondere in Europa mehrheitlich unter den Erwartungen ausgefallen und hätten verdeutlicht, dass in der Debatte rund um Soft- oder Hard-Landing der Wirtschaft noch nicht das letzte Wort gesprochen sei. Problematisch erweise sich hier zudem der sehr zähe Rückgang der Inflationsraten. Gerade Österreich habe hier negativ überrascht und es sei sogar zu einer Wiederbeschleunigung der Jahresrate auf 7,5% gekommen.