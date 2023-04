Die kräftigen Kursgewinne im US-Finanzsektor nach entsprechend starken Geschäftszahlen diverser Banken hätten am Freitag die US-Aktienindices jedoch nicht vor Verlusten schützen können. Der Grund seien teils besser als erwartet ausgefallene US-Konjunkturdaten gewesen, etwa hinsichtlich der Verbraucherstimmung, sodass die Hoffnung auf eine baldige Zinspause der Notenbank wieder einen Dämpfer erlitten habe. Zudem habe FED-Direktor Christopher Waller eine weitere Verschärfung der US-Geldpolitik gefordert, da die Inflation immer noch sehr hoch sei und der Arbeitsmarkt robust. Der Dow Jones Industrials (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) habe am Freitag 0,42% verloren, womit er auf Wochensicht aber noch ein Plus von 1,2% verzeichnet habe. Der NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) und der S&P 500 verloren etwas mehr als 0,2 %. Nach zunächst etwas stärkeren Rückgängen hätten alle genannten US-Indices im Späthandel ihre Verluste etwas eingrenzen können.



Die vorgelegten Q1-Geschäftsberichte aus der Finanzbranche seien hingegen sehr gut angekommen. Die Aktien von JPMorgan (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628, Ticker-Symbol: CMC, NYSE-Symbol: JPM) hätten um 7,6% zugelegt, jene von Citigroup (ISIN: US1729674242, WKN: A1H92V, Ticker-Symbol: TRVC, NYSE-Symbol: C) um 4,8% und die von Wells Fargo (ISIN: US9497461015, WKN: 857949, Ticker-Symbol: NWT, NYSE-Symbol: WFC) hätten nahezu unverändert geschlossen. JPMorgan habe das Gewinnziel für das laufende Jahr nach oben geschraubt, Citigroup im Handel mit fest verzinsten Wertpapieren deutlich besser abgeschnitten als am Markt erwartet und Wells Fargo im ersten Quartal weniger abschreiben müssen als befürchtet. Man bedenke: Die Anleger hätten nach den Turbulenzen im Bankensektor vom März mit Spannung auf die Bekanntgabe der ersten Geschäftsberichte von US-Großbanken gewartet. Die zentrale Frage się gewesen, ob und in welchem Ausmaß die jüngsten Schieflagen von US-Regionalbanken wie der Silicon Valley Bank (ISIN: US78486Q1013, WKN: A0ET46, Ticker-Symbol: SV4, NASDAQ OTC-Symbol: SIVBQ) auch in den Bilanzen der großen Investmenthäuser ihre Spuren hinterlassen hätten. Hier zeichne sich nun eine weitergehende Entspannung ab. Dies habe natürlich auch die Aktienkurse europäischer Finanzinstitute beflügelt.



An den Rohstoffmärkten präsentiere sich der Ölpreis seit Tagen kaum verändert. Ein Fass der Sorte Brent koste in etwa USD 86. Gold habe sich hingegen über das Wochenende recht deutlich auf rund USD 2.005 je Feinunze verbilligt. Hier wirke die nunmehr wieder etwas höhere Wahrscheinlichkeit weiterer US-Leitzinsanhebungen preisdämpfend. Der Bitcoin notiere weiterhin im Bereich der Marke von USD 30.000.



Die Börsen in Asien würden heute Morgen zum überwiegenden Teil im Plus notieren. Die vorbörslichen Indikationen würden für den Handelsstart an Europas Börsen bestenfalls marginale Zuwächse gegenüber den hohen Freitags-Schlusskursen erwarten lassen. Vonseiten der Konjunkturdaten stehe heute der Empire State Index im Fokus. Der Vorlaufindikator aus dem Großraum New York sollte eine gegenüber dem Vormonat etwas aufgehellte Konjunkturstimmung anzeigen. Darüber hinaus seien besonders in den USA alle Augen auf die Berichtssaison gerichtet. Immerhin drei bedeutende Unternehmen würden heute ihre Q1-Zahlen bekanntgeben, bevor ab Mitte der Woche und bis in die erste Mai-Woche hinein weitere Quartalszahlen nur so auf uns hereinprasseln würden. (17.04.2023/ac/a/m)







Wien (www.aktiencheck.de) - Die am Freitag veröffentlichten starken Quartalsergebnisse diverser US-Großbanken gaben den europäischen Aktienmärkten zum Wochenschluss noch einmal Schub, so die Analysten der Raiffeien Bank International AG.Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) habe untertags mit 15.841,47 Punkten ein Jahreshoch erreicht und sei letztlich mit 15.807,50 Punkten um 0,5% fester aus dem Handel gegangen. Sein europäisches Pendant, der EURO STOXX 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814), habe ähnlich stark zugelegt und der österreichische ATX (ISIN: AT0000999982, WKN: 969191) sogar noch etwas mehr. Hier habe am Freitag die relativ hohe Gewichtung von Finanztiteln positiv gewirkt.