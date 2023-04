Wien (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Börsen blieben sowohl am Karfreitag als auch am Ostermontag geschlossen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Dementsprechend hätten US-Renditen angezogen und die gepreiste Wahrscheinlichkeit einer weiteren Zinserhöhung der FED um 25 BP auf der Sitzung Anfang Mai habe sich auf 65% erhöht. Die US-Aktienfutures seien am Freitag schon angestiegen und hätten gestern bis auf das zinssensitive Wachstumssegment leicht hinzugewonnen. Bei letzteren hätten auch schwache PC-Absatzzahlen belastet, welche durch den Branchenexperten IDC vermeldet worden seien.Nach den drei Wochen mit Anstiegen und einem Preiszuwachs von 6% in der letzten Woche sei Öl gestern seitwärts in die neue Handelswoche gestartet. Über den Ticker sei zuletzt die Meldung gegangen, dass Russland als Reaktion auf das Embargo seitens des Westens nun vermehrt Diesel nach Lateinamerika exportiere. Gold habe aufgrund der gestiegenen Zinserwartungen abgegeben und handele aktuell wieder unter der USD 2.000 Marke.Im asiatischen Frühhandel zeige sich heute ein uneinheitliches Bild. Während die Kurse in Japan überwiegend zulegen würden, so würden die chinesischen Leitindizes im moderat negativen Terrain handeln. Datenseitig stehe heute der Sentix-Index zur Veröffentlichung an. Das Highlight der Woche würden aber die morgigen US-Inflationsdaten bilden. Am Freitag würden dann die großen US-Banken (u.a. JPMorgan Chase (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628, Ticker-Symbol: CMC, NYSE-Symbol: JPM), Citigroup (ISIN: US1729674242, WKN: A1H92V, Ticker-Symbol: TRVC, NYSE-Symbol: C), Wells Fargo (ISIN: US9497461015, WKN: 857949, Ticker-Symbol: NWT, NYSE-Symbol: WFC)) mit ihrem Zahlenwerk zum Q1 "inoffiziell" die Berichtssaison starten. Im Gegensatz zum breiten Markt werde im US-Finanzsektor im Konsens ein Gewinnanstieg erwartet. Spannend werde auch zu hören, wie die großen Finanzinstitute die jüngste "Mini"-Bankenkrise im Hinblick auf die Einlagensituation und eines potenziellen "Credit Crunchs" kommentieren würden. (11.04.2023/ac/a/m)