Heute Morgen würden die Märkte in Asien mit gemischtem Vorzeichen handeln. In Europa würden die vorbörslichen Indikatoren auf eine Eröffnung im Bereich der Freitagsschlusskurse hindeuten.



An den Rohstoffmärkten hätten die Ölpreise abermals angezogen. Das Barrel der Nordseesorte Brent habe freitags nur noch knapp unter der Marke von USD 80 gehandelt. Dank der über das Wochenende angekündigten Öl-Förderkürzung durch die OPEC+ würden die Ölpreise heute Morgen weiter stark zulegen. Gold sei hingegen am Freitag kaum gefragt gewesen und habe moderate Verluste verbucht. Der Bitcoin, welcher auch am Wochenende gehandelt werden könne, habe leicht nachgegeben und handele derzeit unter der Marke von USD 28.000.



Dass der Verlust bei BlackBerry (ISIN: CA09228F1036, WKN: A1W2YK, Ticker-Symbol Deutschland: RI1, NYSE-Symbol: BB) weniger stark ausgefallen gewesen sei als erwartet, sei von der Anlegerschaft im Zuge der Veröffentlichung des aktuellen Zahlenwerkes mit einem signifikanten Kursplus (+14,4%) honoriert worden.



Die Aktie von Nikola (ISIN: US6541101050, WKN: A2P4A9, Ticker-Symbol: 8NI, NASDAQ-Symbol: NKLA), dem Entwickler batterie- und wasserstoffbetriebener Nutzfahrzeuge, sei im Zuge der unter den Erwartungen gebliebenen Kapitalerhöhung um mehr als 13% abgesackt. (03.04.2023/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Die am Freitag veröffentlichten US-Inflationsdaten ließen die globalen Aktienmärkte eine starke Börsenwoche mit Gewinnen beenden, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Der von der FED streng beobachtete Preisindex für persönliche Konsumausgaben (PCE) sei besser ausgefallen als erwartet und habe dem Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) ein Comeback in Richtung positiver Jahresperformance beschert. Generell scheine die solide Handelswoche dies- als auch jenseits des Atlantiks die Turbulenzen im Bankensektor beinahe vergessen zu lassen. DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) & Co. hätten die Verluste mehrheitlich aufgeholt, sodass unterm Strich für den Monat März gar ein knappes Plus verbucht werden könne. Alles andere als knapp sei hingegen das Plus im US-Tech-Sektor gewesen. Der NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) sei als klarer Gewinner aus den zwischenzeitlichen Verwerfungen hervorgegangen. Mit rund +10% habe sich dieser nicht nur als Profiteur der Unsicherheiten präsentiert, er markiere dank des starken Momentums mittlerweile auch ein neues Jahreshoch.