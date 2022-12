In Summe hätten die europäischen und US-Leitindices am Freitag dann knapp unter oder über 1% abgegeben. Auf globaler Sektorenebene hätten die Immobilientitel das Schlusslicht gebildet, was auch auf die im Zuge der Zinsschritte und Notenbanker-Kommentare wieder deutlich ansteigenden Anleiherenditen zurückzuführen gewesen sei. Ebenfalls unterdurchschnittlich habe sich der Energiesektor präsentiert, wo der fallende Ölpreis belastet habe.



Brent habe hierbei um fast 3% nachgegeben und notiere damit nunmehr unter der USD-80-Marke je Fass, wobei hier ebenfalls Wachstumssorgen den Spielverderber dargestellt hätten. Nicht ganz ins Bild habe gepasst, dass sich der Goldpreis etwas habe befestigen können. Aktuell notiere die Feinunze bei USD 1.793.



Im asiatischen Frühhandel gehe es heute vor dem Hintergrund der schwachen US-Vorgaben und der hohen Corona-Zahlen in China mehrheitlich abwärts. Letzteres habe auch dazu geführt, dass sich die Unternehmensstimmung gemäß einer Umfrage auf den niedrigsten Wert in einer Dekade befinde. Über den Ticker sei auch die Nachricht aus Japan gegangen, wonach die Regierung gemeinsam mit der Bank of Japan im nächsten Jahr eine Aufhebung des 2%-Inflationsziels beschließen könnte, was den Spielraum für die Geldpolitik erhöhen würde. Der Yen handele vor diesem Hintergrund heute fester.



Auch die letzte Woche vor Weihnachten biete einige interessante Makrodaten und Unternehmensergebnisse. So gehe die RBI bei der heutigen ifo-Index Veröffentlichung von einem leichten Anstieg aus. Auf Unternehmensebene würden dann vor allem die morgigen Quartalszahlen des Sportartikelriesen Nike (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE) und jene des Logistikkonzerns FedEx (ISIN: US31428X1063, WKN: 912029, Ticker-Symbol: FDX, NYSE-Symbol: FDX) interessieren. (19.12.2022/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Durch die jüngsten 50-BP-Zinsschritte und "falkenhaften Töne" seitens der FED (Mittwoch) und vor allem der EZB (Donnerstag) befinden sich die internationalen Aktienmärkte zuletzt verstärkt im Konsolidierungsmodus, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Das "higher for longer"-Narrativ sei dann auch am Freitag durch einige US-Notenbanker genährt worden, was für einen schwachen Wochenausklang an den Aktienbörsen gesorgt habe. Zudem hätten die fallenden und unter den Erwartungen ausgefallenen Ergebnisse der US-Einkaufsmanagerindices belastet, welche Rezessionsängste geschürt hätten.