Siemens habe das GJ 2022/23 mit einem Umsatzplus von 11% auf EUR 77,8 Mrd. und einem Rekordgewinn nach Steuern von EUR 8,5 Mrd. (Vj.: EUR 4,4 Mrd.) beendet. Der Dividendenvorschlag sehe eine Erhöhung von EUR 4,25 auf EUR 4,70 je Aktie vor. Für das neue GJ 2023/24 habe das Unternehmen ein Erlöswachstum zwischen 7% und 10% sowie ein Ergebnis je Aktie von EUR 10,40 bis EUR 11,00 (2022/23: EUR 9,93) in Aussicht gestellt.



Lenovo aus China habe für das von Juli bis September laufende zweite Quartal des GJ 2023/24 einen Umsatzrückgang um 16% auf USD 14,4 Mrd. vermeldet. Der Konzerngewinn sei um 54% auf USD 249 Mio. eingebrochen. Nach dem Corona-Boom leide das Unternehmen unter einer schwachen PC-Nachfrage und hohen Lagerbeständen in der Branche. Das Servicegeschäft habe im ersten Halbjahr dagegen um 14% auf USD 3,6 Mrd. gesteigert werden können.



Nach schwachen Umsatzzahlen von LVMH und Kering habe nun auch die britische Luxusmarke Burberry (ISIN GB0031743007/ WKN 691197) von einer Nachfrageflaute berichtet. Im gerade abgeschlossenen Q2 sei der Umsatz auf vergleichbarer Fläche nur noch um 1% gewachsen, wohingegen in Q1 noch ein Plus von 18% erzielt worden sei. Der Vorstand habe das Jahresziel eines zweistelligen Umsatzwachstums kassiert.



Trotz zurückhaltender Kauflaune der Verbraucher sei es dem US-Einzelhändler Walmart im dritten Quartal gelungen, seinen Umsatz um 5,2% auf rund USD 161 Mrd. zu steigern. Das Management habe den Jahresausblick erhöht und rechne beim Umsatz nun mit einer Steigerung von 5,0% bis 5,5% (zuvor: 4,0% bis 4,5%) sowie mit einem Gewinn je Aktie zwischen USD 6,40 bis USD 6,48 (bisher: USD 6,36 bis USD 6,46). Anleger hätten trotzdem skeptisch reagiert.



Eine schwächelnde Nachfrage in Verbindung mit steigenden Kosten und Produktionsproblemen bei der US-Fertiggerichtesparte habe HelloFresh zur Prognosesenkung veranlasst. Der Umsatz dürfte nur noch 2% bis 5% (statt 2% bis 8%) steigen, der operative Konzerngewinn solle eine Spanne von EUR 430 Mio. bis EUR 470 Mio. (zuvor: EUR 470 Mio. bis EUR 540 Mio.) erreichen. Die Aktie sei um über 22% in den Keller gerauscht.



Der EUR habe nach Konjunkturdaten zunächst zulegen können, seine Gewinne zum Ende des US-Handels aber wieder abgegeben. Der Druck auf die Rohölpreise aufgrund hoher US-Lagerbestände habe sich verstärkt fortgesetzt. (17.11.2023/ac/a/m)





Während der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) vom starken Plus des Indexschwergewichts Siemens (ISIN DE0007236101/ WKN 723610) profitiert habe, hätten sich andere Indices schwächer gezeigt. Im MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) habe u.a. der Kursrutsch von HelloFresh (ISIN DE000A161408/ WKN A16140) belastete, im Dow Jones (ISIN US2605661048/ WKN 969420) hätten Cisco (ISIN US17275R1023/ WKN 878841) und Walmart (ISIN US9311421039/ WKN 860853) gedrückt.Der DAX sei um +0,24% gestiegen. Der MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) sei um -1,84% und der TecDAX (ISIN DE0007203275/ WKN 720327) um -0,52% gesunken.