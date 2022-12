Straffe Prozesse und innovative Technologie als Erfolgsfaktor

Standby-Service für Last-Minute-Änderungen

Die Account Manager fungieren hierbei als Ansprechpartner für Kunden. Zudem koordinieren sie die Abläufe der mehrstufigen Übersetzungsprozesse – inklusive Qualitätssicherung nach dem 4-Augen-Prinzip. Auch wenn Lagebericht und Bilanzen mit Gewinn- und Verlustrechnungen oft zeitversetzt zur Übersetzung vorliegen, sorgen die Spezialisten von Leinhäuser dafür, dass am Ende in jeder Sprachversion ein stimmiges Gesamtbild die Seriosität des auftraggebenden Unternehmens unterstreicht. Selbst kurzfristige Änderungen werden von Anfang an eingeplant. Hierfür steht in der Schlussetappe ein "Standby-Service" 24/7 bereit.



Höchste Sicherheit und Präzision nach IFRS-, HGB- und US-GAAP- Accounting Standards

Als erfahrene Routiniers in der Übersetzung von Corporate Reports erstellt Leinhäuser Finanzberichte nach den Vorgaben der jeweils geltenden Reporting Standards. Hierfür setzen die weltweit besten Finanzübersetzer die jeweilige Fachterminologie gewissenhaft um. Finanzlagen und Ertragswerte werden mit Sachverstand, Sprachgefühl und im richtigen Kontext dargestellt. Auch hierbei ist in jeder Prozessstufe Vertraulichkeit, Sicherheit und Präzision nach dem 4-Augen-Prinzip gewährleistet: Alle Übersetzer beherrschen die Regeln zur Übersetzung nach IFS, HFB und US-GAAP, sind erfahren in der Übersetzung der Unternehmenskommunikation von DAX-Unternehmen und Konzernen und zur Verschwiegenheit verpflichtet. Zudem findet die Datenübertragung über geschützte Plattformen mit E-Mail-Verschlüsselung statt.



Moderne CAT-Tools für mehr Produktivität

Durch den cleveren Einsatz von innovativer Translation-Memory-Technologie gestaltet Leinhäuser die Übersetzung von Geschäftsberichten so effizient wie möglich. Die Software-Tools erkennen Sätze und Passagen, die schon einmal übersetzt wurden und übernehmen diese. Das spart Zeit und Kosten und sorgt für sprachliche Konsistenz. Ebenso wie die Nutzung umfänglicher Glossare, mit branchenspezifischem und CI-konformem Vokabular. Durch ein einheitliches wird in jeder Version eine übereinstimmende Begrifflichkeit und die gewährleistet und die Marke sprachlich gestärkt.



Nachhaltigkeitsreporting mithilfe von Storytelling

Da die Abbildung von ökologischen und sozialen Faktoren in Geschäftsberichten zunehmend an Bedeutung gewinnt, setzt Leinhäuser neben muttersprachlichen Fachübersetzern auch auf die Wirkung von Corporate Storytellings. Erfahrene Content Creator mit Schwerpunkt Storytelling erklären auf einer emotionalen Ebene komplexe Zusammenhänge im Bereich der nachhaltigen Unternehmensentwicklung. Sie lassen Zahlen durch die Geschichten von Menschen und ihren Projekten sprechen. Und übersetzen Daten in nachvollziehbare Erlebnisse, die eine weitere Brücke zwischen Investoren und Unternehmen bauen – und langfristig in Erinnerung bleiben. (29.12.2022/ac/a/m)









Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Die Übersetzung von Geschäfts- und Zwischenberichten ist für alle Global Player eine sprachliche wie auch organisatorische Herausforderung. Durchgehende Konsistenzen, Präzision, Timing, die richtige Technologie und eine Qualitätssicherung nach dem 4-Augenprinzip machen das mehrsprachige Reporting zur Mammutaufgabe. Die multilinguale Textagentur Leinhäuser Language Services unterstützt seit langem Aktiengesellschaften bei der Übersetzung ihrer Geschäftsberichte , darunter mittlerweile mehr als 20 namhafte DAX-Unternehmen und Konzerne bei der Übersetzung von Quartals-, Halbjahres- und Geschäftsberichten. Eingespielte Teams aus Fachübersetzern und Lektoren verbinden dabei ihr Know-how in den Bereichen Corporate Communications, Finance und Investor Relations – und gewährleisten im gesamten Verlauf des Übersetzungsprozesses höchste Vertraulichkeit und Sicherheit.Straffe Prozesse und eine intelligente Taktung ziehen sich bei Leinhäuser durch die Übersetzung jedes Geschäftsberichts. Auch wenn es mal etwas schneller gehen muss, drehen alle Rädchen reibungslos ineinander – von der Vorübersetzung bis hin zur finalen Version. "Wir wissen um die hohe Brisanz von Geschäftsberichten", so Jessica Petrisch, Senior Account Manager Finanzkommunikation bei Leinhäuser. "Deshalb stehen bei uns in der Stoßzeit von Januar bis März insgesamt sechs Account Manager und 15 spezialisierte Übersetzer ausschließlich für die Übersetzung von Corporate Reports bereit."