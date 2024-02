(5a) GBC AG oder eine mit ihr verbundene juristische Person hat in den vorangegangenen 12 Monaten eine Vereinbarung über die Erstellung von Researchberichten gegen Entgelt mit diesem Unternehmen oder Emittenten des analysierten Finanzinstruments getroffen. Im Rahmen dieser Vereinbarung wurde dem Emittent der Entwurf der Finanzanalyse (ohne Bewertungsteil) vor Veröffentlichung zugänglich gemacht.



(6a) GBC AG oder eine mit ihr verbundene juristische Person hat in den vorangegangenen 12 Monaten eine Vereinbarung über die Erstellung von Researchberichten gegen Entgelt mit einem Dritten über dieses Unternehmen oder Finanzinstrument getroffen. Im Rahmen dieser Vereinbarung wurde dem Dritten und/oder Unternehmen und/oder Emittenten des Finanzinstruments der Entwurf der Analyse (ohne Bewertungsteil) vor Veröffentlichung zugänglich gemacht.



(7) Der zuständige Analyst, der Chefanalyst, der stellvertretende Chefanalyst und oder eine sonstige an der Studienerstellung beteiligte Person hält zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Anteile oder sonstige Finanzinstrumente an diesem Unternehmen.



(11) GBC AG oder eine mit ihr verbundene juristische Person hat bedeutende finanzielle Interessen an dem analysierten Unternehmen, wie z.B. die Gewinnung und/oder Ausübung von Mandaten beim analysierten Unternehmen bzw. die Gewinnung und/oder Erbringung von Dienstleistungen für das analysierte Unternehmen (z.B. Präsentation auf Konferenzen, Roundtables, Roadshows etc.).

Augsburg (www.aktiencheck.de) - International School Augsburg-Aktienanalyse von der GBC AG:Cosmin Filker und Marcel Goldmann, Analysten der GBC AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der International School Augsburg -ISA- gemeinnützige AG (ISA gAG) (ISIN: DE000A2AA1Q5, WKN: A2AA1Q, Ticker-Symbol: 9JK) zu kaufen.An der im Jahr 2005 gegründeten International School Augsburg -ISA- gemeinnützige AG (kurz: ISA) seien zum Ende des abgelaufenen Schuljahres 2022/23 insgesamt 351 Schüler, verteilt auf vierzehn Jahrgänge, eingeschrieben gewesen. Als internationale Schule sei die ISA Teil eines weltweiten, etwa 3.300 Schulen umfassenden Netzwerkes, welches einen grenzübergreifenden barrierefreien Schulwechsel möglich mache. Dabei richte sich die ISA einerseits an Familien und Kinder von international mobilen Mitarbeitern, die bei global operierenden Unternehmen angestellt seien. Neben der Ausbildung internationaler Fachkräfte würden internationale Schulen aber auch als Alternative zum staatlichen Schulsystem wahrgenommen und würden dabei von einer zunehmenden Beliebtheit der Privatschulen profitieren.Das Ertragsbild der ISA setze sich aus Schulgeldeinnahmen sowie aus staatlichen Zuschüssen zusammen. Im Geschäftsjahr 2022/23 sei mit Umsatzerlösen in Höhe von 6,77 Mio. EUR (VJ: 6,46 Mio. EUR) der höchste Umsatz seit der Schulgründung erwirtschaftet worden. Grundlage dafür sei der sichtbare Anstieg der Schülerzahlen sowie eine Erhöhung der Schulgelder. Auch beim Jahresüberschuss sei mit 0,17 Mio. EUR (VJ: 0,16 Mio. EUR) ein neuer Bestwert erreicht worden.Seit dem Schuljahr 2016/17 bewege sich die Anzahl der an der ISA eingeschriebenen Schüler in einem engen Korridor zwischen 327 und 349. Die nur geringe Schwankungsbreite sei auf eine hohe Nachfrage zurückzuführen, der jedoch eine weitestgehende Ausreizung der Kapazitäten gegenüberstehe. Um künftiges Schülerwachstum realisieren zu können, plane die ISA seit mehreren Jahren den Umzug an einen neuen Standort. Aktuell sei der Umzug auf einen Schulcampus geplant, auf dem sich derzeit das Paul-Klee-Gymnasium in Gersthofen (bei Augsburg) befinde. Nach der geplanten Gebäudesanierung solle mit Beginn des Schuljahres 2027/2028 der Umzug stattfinden. Ein abschließender Kostenplan sei zwar noch nicht verabschiedet, das Management der ISA gehe derzeit von einem veranschlagten Finanzierungsvolumen in Höhe von rund 35 Mio. EUR bis 40 Mio. EUR aus.Mit dem geplanten Einzug an den neuen Standort dürfte die ISA bei den Schülerzahlen ab dem Schuljahr 2027/28 einen sprunghaften Anstieg verzeichnen. Bis dahin dürfte sich die Anzahl der eingeschriebenen Schüler seitwärts entwickeln. Dennoch würden die Analysten der GBC AG, da angesichts der aktuellen Inflationsentwicklung eine Schulgelderhöhung genehmigt worden sei, für die kommenden Schuljahre mit steigenden Umsätzen rechnen. Neben Schulgelderhöhungen werde die ISA auch von einer Anhebung der staatlichen Förderung (Zuschüsse für Personal, Schüler, Digitalisierung, Energie etc.) profitieren. Bis zum Geschäftsjahr 2026/27 sollten die Umsätze insgesamt bis auf 7,64 Mio. EUR und dann mit dem Einzug an den neuen Standort ab dem Geschäftsjahr 2027/28 sprunghaft auf über 9 Mio. EUR ansteigen.Dennoch würden die Analysten der GBC AG von einer nur seitwärts gerichteten Entwicklung des Jahresüberschusses ausgehen, was im Einklang mit den Vorgaben der Gemeinnützigkeit stehe. Denn einem höheren EBITDA würden in den kommenden Geschäftsjahren höhere Abschreibungen gegenüberstehen. Darüber hinaus werde die ISA, gemäß den eigenen Planungen, ab dem Geschäftsjahr 2025/26 mit den ersten Arbeiten am neuen Standort beginnen, was mit entsprechenden Aufwendungen einhergehen sollte.Das Rating lautet "kaufen", so Cosmin Filker und Marcel Goldmann, Analysten der GBC AG, zur ISA-Aktie in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 19.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze ISA-Aktie:Börse Frankfurt-Aktienkurs ISA-Aktie:7,50 EUR 0,00% (14.02.2024, 17:15)Börse München-Aktienkurs ISA-Aktie:7,75 EUR +3,33% (14.02.2024, 12:21)ISIN ISA-Aktie:DE000A2AA1Q5WKN ISA-Aktie:A2AA1QTicker-Symbol ISA-Aktie:9JKKurzprofil International School Augsburg -ISA- gemeinnützige AG:Die International School Augsburg ISA gemeinnützige AG (ISIN: DE000A2AA1Q5, WKN: A2AA1Q, Ticker-Symbol: 9JK) ist ein in Deutschland ansässiges Unternehmen. Das Kerngeschäft der Gesellschaft ist die Finanzierung von Bildung und Berufsausbildung für junge Menschen. Sie ist international als Schule für Jugendliche und Kinder im Alter von 3 bis 18 Jahren tätig. Die Unterrichtssprache in der Organisation ist Englisch. (14.02.2024/ac/a/nw)