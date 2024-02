Der im Rahmen des Bewertungsmodells ermittelte faire Unternehmenswert der ISA belaufe sich auf 9,18 Mio. EUR bzw. 19,75 EUR je Aktie. Damit liegt ein hohes Kurspotenzial vor und das Rating ist "kaufen", so Marcel Schaffer, Analyst der GBC AG. (Analyse vom 23.02.2024)



Die International School Augsburg ISA gemeinnützige AG (ISIN: DE000A2AA1Q5, WKN: A2AA1Q, Ticker-Symbol: 9JK) ist ein in Deutschland ansässiges Unternehmen. Das Kerngeschäft der Gesellschaft ist die Finanzierung von Bildung und Berufsausbildung für junge Menschen. Sie ist international als Schule für Jugendliche und Kinder im Alter von 3 bis 18 Jahren tätig. Die Unterrichtssprache in der Organisation ist Englisch.



Augsburg (www.aktiencheck.de) - International School Augsburg-Aktienanalyse von der GBC AG:Marcel Schaffer, Analyst der GBC AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der International School Augsburg -ISA- gemeinnützige AG (ISA gAG) (ISIN: DE000A2AA1Q5, WKN: A2AA1Q, Ticker-Symbol: 9JK) zu kaufen.Die International School Augsburg -ISA- gemeinnützige AG (kurz: ISA) sei im Jahr 2005 gegründet worden. Zum 31.08.2023 seien insgesamt 336 Schülerinnen und Schüler in vier zehn Jahrgangsstufen eingeschrieben gewesen. Als internationale Schule sei die ISA in ein weltwei tes Netzwerk von ca. 3.300 Schulen eingebunden, das einen barrierefreien, grenzüber schreitenden Schulwechsel ermögliche. Am Ende der zehnten Klasse würden die Schülerinnen und Schüler, die in Deutschland anerkannte mittlere Reife, am Ende der zwölften Klasse das weltweit anerkannte IB-Diploma erhalten. Dieses internationale Abitur gelte in Deutschland als allgemeine Hochschulzugangsberechtigung für Fachhochschulen und Universitäten.Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2022/23 habe die ISA mit 6,77 Mio. EUR (Vorjahr: 6,46 Mio. EUR) den höchsten Gesamtumsatz seit ihrer Unternehmensgründung erzielt. Zu Beginn des Schuljahres 2022/23 habe die Gesamtzahl der eingeschriebenen Schüler 336 (VJ: 339) betragen. Im Jahresverlauf habe die ISA einen positiven "Schülersaldo" verzeichnet, und in der Spitze sei unterjährig die Schüleranzahl auf 361 Schüler gestiegen, dem höchsten Wert seit ISA-Bestehen. Zum Schuljahresende seien 351 Schüler (VJ: 342) eingeschrieben gewesen, was ebenfalls einen neuen Rekordwert markiert habe.Demzufolge sei es der ISA gelungen, die Gesamtumsatzerlöse zu steigern. Diese würden sich aus Schulgeldeinnahmen in Höhe von 5,17 Mio. EUR (VJ: 5,01 Mio. EUR) und staatlichen Zuschüssen in Höhe von 1,60 Mio. EUR (VJ: 1,45 Mio. EUR) zusammensetzen. Insgesamt entspreche dies einer Umsatzsteigerung von +4,7% gegenüber dem Vorjahr. Zudem habe die Gesellschaft erneut ein positives Jahresergebnis in Höhe von 0,17 Mio. EUR (Vorjahr: 0,16 Mio. EUR) erwirtschaftet. Bei der Ergebnisbetrachtung sei zu berücksichtigen, dass die ISA aufgrund ihres Status als gemeinnützige AG ihre Gewinne reinvestieren müsse, was bei nachhaltiger Gewinnerzielung zu einer Steigerung des "inneren" Unternehmenswertes führe. In diesem Zusammenhang sei zu konstatieren, dass es dem Unternehmen in nur zwei Jahren gelungen sei, den durch die IPO-Kosten entstandenen Bilanzverlust in einen Bilanzgewinn umzuwandeln und somit den Unternehmenswert nachhaltig zu steigern. Dies sei ein guter Beleg für die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit und das Zukunftspotenzial der ISA.Schaffer gehe davon aus, dass die Umsatzerlöse aus Schulgeldern und staatlichen Zuschüssen parallel zum Ausbau der Schülerkapazitäten steigen würden. Konkret erwarte er für das laufende Schuljahr 2023/24e aufgrund des Anstiegs der Schülerzahlen auf 360 (Vor jahr: 336) einen Gesamtumsatz von 7,37 Mio. EUR (Vorjahr: 6,77 Mio. EUR) und damit eine deutliche Steigerung gegenüber dem Vorjahr. Für die beiden folgenden Schuljahre erwarte Schaffer durch die temporäre Kapazitätserweiterung in Form von Schulcontainern als Klassenraumersatz eine weitere deutliche Umsatzsteigerung auf 8,21 Mio. EUR bzw. 8,37 Mio. EUR.Ab dem Geschäftsjahr 2025/26 dürfte die ISA zudem mit den ersten Arbeiten am neuen Standort beginnen, was mit entsprechenden Aufwendungen (FK-Aufnahme) verbunden sein dürfte. Daher rechne Schaffer bis zum Bezug des neuen Standorts in den Geschäftsjah ren 2026/27 sowie 2027/28 sogar mit einem leichten Rückgang des Jahresergebnisses auf 0,15 Mio. EUR bzw. 0,20 Mio. EUR. Ab dem Geschäftsjahr 2028/2029 erwarte Schaffer aufgrund geringerer Abschreibungen bzw. geringerer FK-Aufwendungen wieder einen deutlichen Anstieg des Jahresüberschusses und damit einhergehend einen nachhaltigen Anstieg des Jahresergebnisses.