Der im Rahmen des Bewertungsmodells ermittelte faire Wert der ISA belaufe sich auf 9,07 Mio. EUR bzw. 19,50 EUR je Aktie (bisher. 21,15 EUR). Die Kurszielreduktion sei in erster Linie eine Folge der angehobenen gewichteten Kapitalkosten (WACC) auf 3,60% (bisher: 2,48%), die den höheren risikolosen Zinssatz reflektieren würden, zurückzuführen.



Cosmin Filker und Marcel Goldmann, Analysten der GBC AG, vergeben weiterhin das Rating "kaufen" für die International School Augsburg-Aktie. (Analyse vom 03.07.2023)



Kurzprofil International School Augsburg -ISA- gemeinnützige AG:



Die International School Augsburg ISA gemeinnützige AG (ISIN: DE000A2AA1Q5, WKN: A2AA1Q, Ticker-Symbol: 9JK) ist ein in Deutschland ansässiges Unternehmen. Das Kerngeschäft der Gesellschaft ist die Finanzierung von Bildung und Berufsausbildung für junge Menschen. Sie ist international als Schule für Jugendliche und Kinder im Alter von 3 bis 18 Jahren tätig. Die Unterrichtssprache in der Organisation ist Englisch. (03.07.2023/ac/a/nw)



Augsburg (www.aktiencheck.de) - International School Augsburg-Aktienanalyse von der GBC AG:Cosmin Filker und Marcel Goldmann, Analysten der GBC AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der International School Augsburg -ISA- gemeinnützige AG (ISA gAG) (ISIN: DE000A2AA1Q5, WKN: A2AA1Q, Ticker-Symbol: 9JK) weiterhin zu kaufen.An der im Jahr 2005 gegründeten International School Augsburg -ISA- gemeinnützige AG (kurz: ISA) seien per 01.02.2023 insgesamt 347 Schüler, verteilt auf vierzehn Jahrgänge, eingeschrieben. Als internationale Schule sei die ISA ein Teil eines weltweiten, etwa 3.300 Schulen umfassenden Netzwerkes, welches einen grenzübergreifenden barrierefreien Schulwechsel möglich mache. Mit dem Abschluss der Jahrgangsstufe 10 würden die Schüler die in Deutschland anerkannte mittlere Reife und mit dem Abschluss der Jahrgangsstufe 12 das weltweit anerkannte IB-Diploma erhalten. Dieses internationale Abitur werde in Deutschland als allgemeine Hochschulzugangsqualifikation zu Fachhochschulen und Universitäten anerkannt.Als internationale Schule richte sich die ISA einerseits an Familien und Kinder von international mobilen Mitarbeitern, die bei global operierenden Unternehmen angestellt seien. Für ausländische Fachkräfte habe ein weltweit einheitliches Schulkonzept eine hohe Bedeutung und damit würden internationale Schulen eine aktive Rolle bei der Akquise und Bindung von Arbeitskräften und letztlich bei der Förderung des Wirtschaftsstandortes in Deutschland spielen. Neben der Ausbildung internationaler Fachkräfte würden internationale Schulen aber auch als Alternative zum staatlichen Schulsystem wahrgenommen und würden dabei von einer zunehmenden Beliebtheit der Privatschulen profitieren.Das Ertragsbild der ISA setze sich aus Schulgeldeinnahmen sowie aus staatlichen Zuschüssen zusammen. Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2021/22 sei mit Umsatzerlösen in Höhe von 6,46 Mio. (VJ: 6,05 Mio. EUR) der höchste Umsatz seit der Schulgründung erwirtschaftet worden. Grundlage dafür sei der sichtbare Anstieg der Schülerzahlen auf 339 (VJ: 327) sowie eine geringfügige Erhöhung der Schulgelder. Auch beim Jahresüberschuss sei mit 0,16 Mio. EUR (VJ: -0,38 Mio. EUR) ein neuer Bestwert erreicht worden. Bei der Ergebnisbetrachtung gelte es dabei zu beachten, dass die ISA gemäß dem Status einer gemeinnützigen AG ihre Gewinne reinvestieren müsse, was, im Falle einer nachhaltigen Gewinnerwirtschaftung zu einer Steigerung des "inneren" Unternehmenswertes führe.Gemäß Unternehmensmeldung vom 26.05.2023 habe die ISA einen Kaufvertrag über das Ziegeleigrundstück abgeschlossen, auf dem sich das Schulhauptgebäude der ISA befinde. Für den Erwerb falle ein Kaufpreis von 2,75 Mio. EUR an, der aus eigenen Mitteln finanziert werden solle. Die Logik hinter dieser Transaktion sei nachvollziehbar. Bislang habe die ISA dieses Kerngebäude von der Stadtsparkasse Augsburg zu einer Miete in Höhe von 0,26 Mio. EUR p.a. angemietet. Bezogen auf den Kaufpreis von 2,75 Mio. EUR liege die Mietrendite mit 9,5% auf einem sehr attraktiven Niveau. Mit dem geplanten Einzug an den neuen Standort solle der aktuelle Standort veräußert werden. Da der aktuelle Standort sich nun vollständig im Besitz der Gesellschaft befinde, dürfte dieser deutlich besser vermarktet werden. Angesichts des attraktiven Kaufpreises, welcher durch die hohe Mietrendite und einem externen Gutachten (Gebäudewert: 3,3 bis 3,8 Mio. EUR) belegt werde, sei mit Veräußerungsgewinnen zu rechnen. Schließlich reduziere der Erwerb des Hauptgebäudes das Mietverlängerungsrisiko für die Gesellschaft. Denn der bestehende Mietvertrag wäre im Jahr 2026 ausgelaufen und eine Nachvermietung wäre unter Umständen mit höheren Aufwendungen verbunden. Insofern habe die ISA sich dadurch unabhängig vom externen Vermieter gemacht.Mit dem geplanten Einzug an den neuen Standort dürfte die ISA bei den Schülerzahlen ab dem Schuljahr 2027/28 einen sprunghaften Anstieg verzeichnen. Bis dahin dürfte sich die Anzahl der eingeschriebenen Schüler seitwärts entwickeln. Dennoch würden die Analysten, da angesichts der aktuellen Inflationsentwicklung eine Schulgelderhöhung genehmigt worden sei, für die kommenden Schuljahre mit steigenden Umsätzen rechnen. Neben Schulgelderhöhungen werde die ISA auch von einer Anhebung der staatlichen Förderung (Zuschüsse für Personal, Schüler, Digitalisierung, Energie etc.) profitieren. Bis zum Geschäftsjahr 2026/27 sollten die Umsätze insgesamt bis auf 7,64 Mio. EUR (GJ 2021/22: 6,46 Mio. EUR) und dann mit dem Einzug an den neuen Standort ab dem Geschäftsjahr 2027/28 sprunghaft auf über 9 Mio. EUR ansteigen. Da die Analysten beim Personalaufwand, welcher hauptsächlich von Aufwendungen für den Lehrkörper dominiert sei, von Lohnerhöhungen ausgehen würden, sollten sich die erwarteten Umsatzsteigerungen der kommenden Geschäftsjahre eigentlich nur unterproportional im Ergebnis wiederfinden. Allerdings würden sich mit dem Erwerb des aktuell von der ISA genutzten Schulgebäudes Mietaufwendungen in Höhe von jährlich 0,26 Mio. EUR einsparen, so dass das operative Ergebnis tendenziell zulegen sollte.Dennoch würden die Analysten von einer nur seitwärtsgerichteten Entwicklung des Jahresüberschusses ausgehen, was im Einklang mit den Vorgaben der Gemeinnützigkeit stehe. Denn einem höheren EBITDA würden in den kommenden Geschäftsjahren höhere Abschreibungen gegenüberstehen. Darüber hinaus werde die ISA, gemäß den eigenen Planungen, ab dem Geschäftsjahr 2025/26 mit den ersten Arbeiten am neuen Standort beginnen, was mit entsprechenden Aufwendungen einhergehen sollte. Daher würden die Analysten, bis zum Einzug an den neuen Standort, sogar mit einem leicht rückläufigen Jahresüberschuss rechnen, welcher dann ab dem Einzug wieder deutlich ansteigen sollte.