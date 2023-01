Das Marktforschungsunternehmen Bloomberg New Energy Finance (BNEF) habe alle CCUS-Projekte evaluiert und habe eine weltweite CCUS-Kapazität bis 2030 von 279 Megatonnen pro Jahr errechnet. "Im Jahr 2021 standen wir bei 44 Megatonnen. Das entspricht einem kumulierten jährlichen Wachstum von 20 Prozent. Das genügt aber bei Weitem nicht. Um das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen, braucht es gemäß der Internationalen Agentur für Erneuerbare Energien (IRENA) bis 2030 CCUS-Kapazitäten zwischen 1.000 und 2.000 Megatonnen. 2.000 Megatonnen entsprechen kumulierten Investitionen von schätzungsweise 400 Milliarden Dollar. Es besteht also noch großes Potenzial", so Fauser.



Die rasche Realisierung dieses Potenzials sei maßgeblich von den Gesamtkosten abhängig. Derzeit lägen die Kosten für die CO2-Abscheidung zwischen rund 330 USD/t für die direkte Abscheidung aus der Luft und zirka 20 USD/t für die Erdgasverarbeitung. Die hohe Variabilität der Kosten sei primär auf die unterschiedlichen CO2-Konzentrationen zurückzuführen. Hohe Konzentrationen würden in der Regel niedrigere Kosten pro Tonne verursachen.



Zu den Kosten der CO2-Abscheidung kämen Ausgaben für Transport (rund 30 USD/t) und Speicherung (rund 10 USD/t). Die Gesamtkosten für CCUS in den USA lägen deshalb derzeit bei durchschnittlich 80 USD/t. "Das ist vergleichbar mit dem Preis für ein EU-Emissionszertifikat (Stand: 3.1.23). Die Gesamtkosten von CCUS-Projekten werden höchstwahrscheinlich in den kommenden Jahren aufgrund technologischer Verbesserungen, Steuersubventionen und größerer Produktionsvolumen weiter sinken", meine Fauser.



Der Einsatz von CCUS-Technologien rechne sich zunehmend aufgrund tendenziell steigender CO2-Preise. Hinzu komme politischer Sukkurs. In den USA sei 2022 der Inflation Reduction Act verabschiedet worden. Dieser habe die Steuergutschriften für Unternehmen pro abgeschiedene und gespeicherte Tonne CO2 massiv erhöht. Die Europäische Union unterstütze zudem im Rahmen des EU Green Deals CCUS-Projekte. Gleichwohl gelte es die Risiken nicht außer Acht zu lassen. Zum einen seien dies Risiken bei der sicheren Speicherung von CO2 im Erdreich. Lecks aufgrund seismischer Aktivität seien nicht auszuschließen. Die Angst davor sei auch der Grund, weshalb sich auf kommunaler Ebene teilweise Widerstand gegen solche CO2-Speicher-Projekte formiere. Zum anderen könnte ein deutlich hinter den Erwartungen zurückbleibender CO2-Preis die wirtschaftliche Attraktivität von CCUS-Projekten negativ beeinträchtigen.



Zu den Investitionschancen sage der Swisscanto-Analyst: "Professionelle Anleger*innen mit fundiertem Know-how im Bereich Privatmarktanlagen können direkt in Unternehmen investieren, die CCUS-Anlagen besitzen und betreiben. Diese sind meist nicht börsennotiert, benötigen aber zunehmend externe Finanzierung. Es gibt auch Private Equity Fonds mit Fokus auf Dekarbonisierungstechnologien. Zudem lässt sich am Thema über ausgewählte börsennotierte Unternehmen partizipieren, die CCUS-Equipment und -Dienstleistungen verkaufen." (30.01.2023/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Im Zuge internationaler Bestrebungen, die Folgen des Klimawandels einzudämmen, hat der Markt für das Abscheiden, Verwerten und Speichern von CO2 großes Zukunftspotenzial, so die Experten von Swisscanto.Entsprechend aussichtsreich seien die Opportunitäten. Das Erreichen des Netto-Null-Ziels bis 2050 erfordere, die globale Erderwärmung auf 1,5 Grad Celsius gegenüber dem vorindustriellen Niveau zu beschränken. Bis 2050 müsse es gelingen, die weltweit emittierten Treibhausgase massiv zu reduzieren und den unvermeidbaren Teil zu kompensieren, etwa durch "Absaugen" von CO2."Letzteres umfasst die so genannten CCUS-Technologien. CCUS steht für Carbon Capture, Utilisation and Storage. Dabei wird CO2 direkt der Luft entnommen oder Treibhausgase werden aus industriellen Produktionsprozessen abgeschieden bevor sie in die Atmosphäre entweichen. Das CO2 wird anschließend unterirdisch gespeichert oder in industriellen Prozessen wie etwa in der Herstellung synthetischer Kraftstoffe, Chemikalien oder Baumaterialien eingesetzt" sage Daniel Fauser, Analyst im globalen Swisscanto-Aktienresearch.