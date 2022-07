Tradegate-Aktienkurs Intellia Therapeutics-Aktie:

61,17 EUR -2,46% (13.07.2022, 14:59)



NASDAQ-Aktienkurs Intellia Therapeutics-Aktie:

64,21 USD +1,97% (13.07.2022, 16:27)



ISIN Intellia Therapeutics-Aktie:

US45826J1051



WKN Intellia Therapeutics-Aktie:

A2AG6H



Ticker-Symbol Intellia Therapeutics-Aktie:

38I



NASDAQ Ticker-Symbol Intellia Therapeutics-Aktie:

NTLA



Kurzprofil Intellia Therapeutics Inc:



Intellia Therapeutics (ISIN: US45826J1051, WKN: A2AG6H, Ticker-Symbol: 38I, NASDAQ-Ticker: NTLA) ist ein Genombearbeitungsunternehmen. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Entwicklung von Therapeutika unter Verwendung eines biologischen Instruments namens CRISPR/Cas9. Das CRISPR/Cas9-Genombearbeitungssystem besteht aus zwei Komponenten: dem Cas9-Protein und der Führungs-RNA-Sequenz. Das Cas9-Protein wirkt wie eine molekulare Schere, die den natürlichen zellulären Reparaturprozess einleitet, um ein Gen auszulöschen, zu reparieren oder einzubauen. Die Leitfaden-RNA-Sequenz erkennt und leitet das Cas9 zu einer bestimmten Ziel-Desoxyribonukleinsäure (DNA)-Sequenz.



Die Sentinel-In-Vivo-Programme des Unternehmens konzentrieren sich auf die Verwendung von Lipid-Nanopartikeln (LNPs) zur Abgabe des CRISPR/Cas9-Komplexes an die Leber. Der Unternehmensbereich eXtellia Therapeutics konzentriert sich auf die Anwendung der CRISPR/Cas9-Genombearbeitung in den Bereichen Immunoonkologie sowie Autoimmun- und Entzündungskrankheiten. (13.07.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Intellia Therapeutics-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Intellia Therapeutics Inc. (ISIN: US45826J1051, WKN: A2AG6H, Ticker-Symbol: 38I, NASDAQ-Ticker: NTLA) unter die Lupe.Im von den hohen Inflationsraten geprägten Marktumfeld könnten sich zahlreiche Biotech-Titel weiter kontinuierlich nach oben absetzen. Zur Wochenmitte würden v.a. bei den Biotechnologie-Aktien der Unternehmen, die an Forschungsansätzen mit der umstrittenen Genschere CRISPR arbeiten würden, die grünen Vorzeichen dominieren. Die Aktie des Regeneron-Partners Intellia Therapeutics steige um gut 2%.Rückenwind verleihe neben der verbesserten Anlegerstimmung im Sektor auch eine Nachricht von Verve Therapeutics. Das Unternehmen, welches sich auf eine modifizierte CRISPR-Form namens Base Editing fokussiere, habe dem ersten Menschen ein In-vivo-Basenveränderungsmedikament, VERVE-101, als potenzielle Behandlung für heterozygote familiäre Hypercholesterinämie verabreicht werden können.Die CRISPR-Aktien arbeiten würden an ihrem Comeback. Für den "Aktionär" handele es sich dabei um disruptive Technologien, die im Erfolgsfall eine ganze Branche auf den Kopf stellen könnten. Doch bis zu ersten Zulassungen für CRISPR-Therapien sei es noch ein weiter Weg. Entsprechend risikoreich seien Einzelinvestments. "Der Aktionär" favorisiere weiterhin die Aktien von CRISPR Therapeutics und Intellia Therapeutics. Nur wenig Kapital investieren, rät Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 13.07.2022)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: CRISPR Therapeutics.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Intellia Therapeutics-Aktie: