Kurzprofil Intel Corp.:



Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) ist ein weltweit agierendes Unternehmen im Bereich Halbleiterchips. Intel entwickelt fortschrittliche digitale Technologielösungen und versorgt die Computer- und Kommunikationsbranche mit Halbleiter-Speicherchips, Schaltkreisen, Speicherplatten, -karten und -systemen sowie mit Mikroprozessoren. Dabei nutzen sowohl große und mittelständische Unternehmen als auch Privatkunden die Soft- und Hardwareprodukte des Konzerns. Darüber hinaus ist der Chip-Hersteller in der Entwicklung von Plattform-Lösungen tätig, die als integrierte Hard- und Software-Computing-Technologien definiert sind, und bietet Kunden in diesem Zusammenhang ergänzende Services an. Hinzu kommen Produkte und Services aus dem Bereich Security. (06.07.2023/ac/a/n)

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Intel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Max Gross vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Gehe es nach einem Analysten des Research-Hauses Northland, werde Intel die an seine Konkurrenten verlorene Technologieführerschaft zurückerobern und vom geplanten Aufbau einer Foundry-Sparte profitieren.Branchenspezialist Gus Richard, laut Vergleichsportal TipRanks einer der zuverlässigsten Wall-Street-Analysten überhaupt, habe seine Kaufempfehlung für Intel bekräftigt. Er sei überzeugt, dass es dem Halbleiterriesen gelingen werde, sich die Technologieführerschaft zurückzuerobern. Die habe man in den vergangenen Jahren bei CPUs und Server-Chips an AMD und bei der Fertigungstechnologie an Samsung und Taiwan Semiconductor verloren. Der stetige Verlust von Marktanteilen an die Konkurrenz sei die Folge gewesen.Insbesondere bei der Prozesstechnologie sehen Richard und sein Team Fortschritte: Hier sähe es nach einer Aufholjagd gegenüber AMD und NVIDIA aus; eigene Grafikprozessoren habe Intel erstmals im vergangenen Jahr präsentiert, von einem geglückten Start habe allerdings keine Rede sein können.Der Dutzende Milliarden Dollar teure Konzernumbau zu einem weltweit agierenden Auftragsfertiger sei unterdessen eine Notwendigkeit, aber auch eine Chance: Intel könnte seine älteren Halbleiterwerke umrüsten und die Fertigungskapazitäten für weniger fortgeschrittene Chips nutzen. Halbleiter im Automotive-Bereich etwa hätten häufig Strukturbreiten von 14 bis 28 Nanometern, während die neuesten CPUs und Grafikprozessoren inzwischen mit sieben und fünf, bald schon mit vier Nanometern produziert würden.Als Kursziel habe das Team 45 Dollar genannt. Das liege weit über dem Durchschnitt bei 32,53 Dollar, gehe es nämlich nach der Mehrheit der Wall-Street-Analysten, habe Intel seinen fairen Wert bereits erreicht.Beim Research-Haus Northland sehe man Intel auf einem guten Weg, gegenüber der Konkurrenz technologisch wieder aufzuholen. Gehe Intel bei der Umsetzung seiner Foundry-Strategie clever vor, könnte der Halbleiterriese auch sein Finanzergebnis zügig verbessern.Intel ist laufende Empfehlung von DER AKTIONÄR. Zwar hat die Intel-Aktie in den vergangenen Tagen konsolidiert, für Kurse oberhalb der gleitenden Durchschnitte bzw. der Marke von 30 Dollar ist der jüngste Ausbruch aus dem Abwärtstrend aber nicht gefährdet, so Max Gross von "Der Aktionär". (Analyse vom 06.07.2023)