Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) ist ein weltweit agierendes Unternehmen im Bereich Halbleiterchips. Intel entwickelt fortschrittliche digitale Technologielösungen und versorgt die Computer- und Kommunikationsbranche mit Halbleiter-Speicherchips, Schaltkreisen, Speicherplatten, -karten und -systemen sowie mit Mikroprozessoren. Dabei nutzen sowohl große und mittelständische Unternehmen als auch Privatkunden die Soft- und Hardwareprodukte des Konzerns. Darüber hinaus ist der Chip-Hersteller in der Entwicklung von Plattform-Lösungen tätig, die als integrierte Hard- und Software-Computing-Technologien definiert sind, und bietet Kunden in diesem Zusammenhang ergänzende Services an. Hinzu kommen Produkte und Services aus dem Bereich Security. (19.06.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Intel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Max Gross vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der US-Halbleiterkonzern investiere weiter kräftig in seine Fertigungskapazitäten. Nach der Einigung im Subventionsstreit hierzulande habe Intel am Freitag auch die Planung eines Werkes in Polen bekannt gegeben. Gestern dann der dritte Streich: Für 25 Mrd. Dollar wolle Intel ein weiteres Werk in Israel errichten - für das Land die größte Auslandsinvestition aller Zeiten.Intels geplanter Konzernumbau zu einem mit GlobalFoundries, Samsung und Taiwan Semiconductor konkurrierenden Auftragsfertiger laufe inzwischen auf Hochtouren: Während in Magdeburg ein 17 Mrd. Euro teures Fertigungswerk errichtet werde, solle das bei Breslau mit einem Investitionsvolumen von 4,2 Mrd. Euro geplante Werk vor allem der Endmontage und dem Testen der in Magdeburg hergestellten Halbleiter dienen.Das Engagement in Europa sei aber nur ein Teil der globalen Diversifikationsstrategie des US-Halbleiterkonzerns. Auch in Israel wolle man weiter kräftig investieren, nicht nur mit der geplanten Übernahme des vergleichsweise kleinen Auftragsfertigers Tower Semiconductor, sondern auch mit einem weiteren Fertigungswerk. Mit einem geplanten Investitionsvolumen von 25 Mrd. Dollar solle die im Süden des Landes geplante Anlage die größte Investition eines ausländischen Investors in der mit 55 Jahren noch jungen Geschichte des Landes werden.Für Brancheninsider komme die Nachricht nicht überraschend, Intel beschäftige in Israel bereits 12.000 Mitarbeiter. Die bis 2027 geplante Fertigstellung des Werkes werde Tausende weiterer Arbeitsplätze schaffen.Der globale Halbleitermarkt solle bis 2029 mit einer durchschnittlichen Wachstumsraten von über zwölf Prozent auf 1,38 Billionen Dollar wachsen: An der Nachfrage nach Fertigungskapazitäten werde es also nicht fehlen. Ob es Intel gelingen könne, sich zwischen den bereits erfolgreichen Playern zu behaupten und seine Foundry-Strategie zum Erfolg zu führen, müsse das Unternehmen allerdings noch beweisen.Dass Intel überhaupt aus seinem Dornröschenschlaf aufgewacht sei und wieder mit positiven Nachrichten auf sich aufmerksam zu machen wisse, scheine Investoren jedenfalls zu gefallen. Die Aktie habe auf Wochenkursbasis über der 50-Tage-Linie schließen und eine Kerze oberhalb der Abwärtstrendlinie etablieren können. Das ist mittelfristig bullisch, so Max Gross von "Der Aktionär" zur Intel-Aktie. (Analyse vom 19.06.2023)