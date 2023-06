Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Intel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Max Gross vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Mit einem Investitionsvolumen von 17 Mrd. Euro sei das von Intel in Magdeburg geplante Chipwerk eine der größten Auslandsinvestitionen in Deutschland seit Jahrzehnten. Finanziert werde die Ansiedlung dabei auch durch Subventionen, insgesamt seien Intel 6,8 Mrd. Euro in Aussicht gestellt. Nicht genug, sage Intel und verweise auf höhere Bau- und Finanzierungskosten, Finanzminister Lindner wiegele ab. Platze das Megaprojekt?Noch vor 30 Jahren sei fast die Hälfte aller weltweit gefertigten Halbleiter in Europa hergestellt worden, inzwischen sei der Marktanteil auf unter zehn Prozent gesunken. Ein Großteil der globalen Halbleiterfertigung sei mittlerweile in Südostasien, vor allem Südkorea und Taiwan, konzentriert - mit Blick auf die politischen Spannungen im Pazifikraum ein nicht zu unterschätzendes Risiko. Fieberhaft würden daher sowohl die USA als auch die Europäische Union daran arbeiten, die als kritisch geltende Halbleiterindustrie verstärkt wieder vor Ort anzusiedeln (On-, Near-Shoring) und würden hierfür viel Geld bereitstellen. 45 Mrd. Euro habe alleine die Europäische Kommission im Rahmen des Chips Act zur Verfügung gestellt. Mit diesen Mitteln wolle die EU ihren Marktanteil bis 2030 auf etwa 20 Prozent verdoppeln.Der im vergangenen Jahr auf den Weg gebrachte Vorstoß zeige erste Wirkung. Auftragsfertiger Taiwan Semiconductor und Halbleiter-Urgestein Intel seien auf der Suche nach geeigneten Standorten in Europa und dabei auch in Deutschland fündig geworden. TSMC befinde sich zwar noch in Verhandlungen, vieles deute aber auf einen Standort in Sachsen hin. Intel dagegen sei in Magdeburg fündig geworden und wolle dort 17 Mrd. Euro investieren. Vom Bund zugesagte Subventionen in Höhe von fast sieben Mrd. Euro dürften dabei eine wichtige Rolle gespielt haben. Intel aber wolle noch mehr: Infolge der Energiekrise sowie stark gestiegener Kosten bei Baumaterial fordere der US-Konzern nun zehn Mrd. Euro. Zu viel für den Geschmack von Finanzminister Lindner, der auf Einsparungsbemühungen im Bundeshaushalt verweise.Ein Ende des Megaprojektes dürfte das allerdings nicht bedeuten. Erstens seien die Planungen bereits weit fortgeschritten und zweitens habe man aus den Reihen der Bundesregierung durchblicken lassen, Intel (und anderen Halbleiterherstellern) nötigenfalls anderweitig entgegenzukommen. Diskutiert werde etwa eine Strompreisbremse exklusiv für energieintensive Energien, der Deckel könnte 0,06 Euro pro Kilowattstunde betragen.Die Chance, Halbleiterhersteller wie Intel und TSMC in Deutschland anzusiedeln, werde die um geographische Diversifizierung der globalen Halbleiterindustrie bemühte Politik nicht verstreichen lassen. Wenngleich Finanzminister Lindner höheren Subventionsforderungen von Intel zur Stunde eine Absage erteile, würden sich andere Maßnahmen finden lassen, dem US-Konzern eine Ansiedlung schmackhaft zu machen.Für die Aktie dürften die anhaltenden Subventionsdiskussionen ohnehin kaum Auswirkungen haben, hier laufe nach einem ausgedehnten Bodenbildungsprozess in den vergangenen neun Monaten ein erster, vielversprechender Ausbruchsversuch aus dem hartnäckigen Abwärtstrend.Eine aussichtsreiche Chance für Bottom Fisher!, so Max Gross von "Der Aktionär" zur Intel-Aktie. (Analyse vom 12.06.2023)