Börsenplätze Intel-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Intel-Aktie:

40,00 EUR -12,62% (26.01.2024, 19:52)



NASDAQ-Aktienkurs Intel-Aktie:

43,505 USD -12,20% (26.01.2024, 19:39)



ISIN Intel-Aktie:

US4581401001



WKN Intel-Aktie:

855681



Ticker-Symbol Intel-Aktie:

INL



NASDAQ-Symbol Intel-Aktie:

INTC



Kurzprofil Intel Corp.:



Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) ist ein weltweit agierendes Unternehmen im Bereich Halbleiterchips. Intel entwickelt fortschrittliche digitale Technologielösungen und versorgt die Computer- und Kommunikationsbranche mit Halbleiter-Speicherchips, Schaltkreisen, Speicherplatten, -karten und -systemen sowie mit Mikroprozessoren. Dabei nutzen sowohl große und mittelständische Unternehmen als auch Privatkunden die Soft- und Hardwareprodukte des Konzerns. Darüber hinaus ist der Chip-Hersteller in der Entwicklung von Plattform-Lösungen tätig, die als integrierte Hard- und Software-Computing-Technologien definiert sind, und bietet Kunden in diesem Zusammenhang ergänzende Services an. Hinzu kommen Produkte und Services aus dem Bereich Security. (26.01.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Intel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) unter die Lupe.Die Intel-Aktie verliere heute im US-Handel rund 11,5 Prozent und sei damit der schlechteste Wert im NASDAQ 100. Der gute Jahresauftakt 2024 sei damit bereits wieder Makulatur. Kein Wunder, denn Intel habe sowohl Anleger als auch Analysten mit einer sehr schwachen Prognose für das noch junge Geschäftsjahr enttäuscht."Mit Intel hat die aktuelle Berichtssaison die nächste große Enttäuschung", habe Marktexperte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners geschrieben. Der Branchenriese habe für das laufende Vierteljahr Erlöse zwischen 12,2 und 13,2 Milliarden Dollar in Aussicht gestellt. Analysten hätten im Schnitt mit gut 14 Milliarden Dollar gerechnet. Auch die Prognose für den bereinigten Gewinn pro Aktie sei deutlich unter den Erwartungen geblieben.Seitens des Brokers Robomarkets habe es geheißen: "Intel sorgt auch deshalb für lange Gesichter an der Börse, weil die Anleger nach dem optimistischen Ausblick des asiatischen Konkurrenten TSMC den Chipsektor zu einem der Favoriten für 2024 bestimmten." Die Frage sei nun, ob eher hausgemachte Probleme bei Intel für Zurückhaltung sorgen oder ob der Blick auf die zu erwartende weltweite Chipnachfrage wieder etwas geschärft werden müsse.Nach Einschätzung der UBS hätten die Aussagen von Intel jedenfalls Licht und Schatten geboten. Negativ sei, dass die Ziele für das laufende erste Quartal hinter den Annahmen der meisten Marktakteure zurückgeblieben seien. Die gute Nachricht sei, dass Intel die bilanziellen Risiken für den Rest des Jahres in den Griff zu bekommen scheine. Auch hätten Aussagen des Managements in einer Telefonkonferenz die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass sich Intel in zwei Unternehmen aufspalten könnte. Die Analysten der UBS würden bei ihrem "neutral"-Rating und dem Kursziel von 38 Dollar bleiben.Intel stehe im neuen Geschäftsjahr vor vielen Herausforderungen und könne anscheinend im wichtigen Datacenter-Segment noch nicht mit den Konkurrenten mithalten. Die Vorschusslorbeeren, die der Chip-Konzern in den vergangenen Monaten eingeheimst hätten, seien nicht gerechtfertigt gewesen. Allerdings könnten Marktanteilsgewinne im Rechenzentrum, Effizienzsteigerungen oder Fortschritte bei der Foundry-Strategie das Blatt schnell wieder wenden.Anleger bleiben vorerst mit einem Stopp bei 34,80 Euro investiert, so Benedikt Kaufmann. (Analyse vom 26.01.2024)Mit Material von dpaAFX.