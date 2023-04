Tradegate-Aktienkurs Intel-Aktie:

28,29 EUR +4,53% (28.04.2023, 11:15)



NASDAQ-Aktienkurs Intel-Aktie:

29,86 USD +2,79% (27.04.2023)



ISIN Intel-Aktie:

US4581401001



WKN Intel-Aktie:

855681



Ticker-Symbol Intel-Aktie:

INL



NASDAQ-Symbol Intel-Aktie:

INTC



Kurzprofil Intel Corp.:



Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) ist ein weltweit agierendes Unternehmen im Bereich Halbleiterchips. Intel entwickelt fortschrittliche digitale Technologielösungen und versorgt die Computer- und Kommunikationsbranche mit Halbleiter-Speicherchips, Schaltkreisen, Speicherplatten, -karten und -systemen sowie mit Mikroprozessoren. Dabei nutzen sowohl große und mittelständische Unternehmen als auch Privatkunden die Soft- und Hardwareprodukte des Konzerns. Darüber hinaus ist der Chip-Hersteller in der Entwicklung von Plattform-Lösungen tätig, die als integrierte Hard- und Software-Computing-Technologien definiert sind, und bietet Kunden in diesem Zusammenhang ergänzende Services an. Hinzu kommen Produkte und Services aus dem Bereich Security. (28.04.2023/ac/a/n)



Berlin (www.aktiencheck.de) - Intel-Aktienanalyse von LYNX Broker:Gestern nach Börsenschluss war es beim US-Chipunternehmen Intel (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) so weit, so Marktexperte Achim Mautz in einer aktuellen Analyse für den Online-Broker LYNX.Das Unternehmen habe seine Zahlen zum abgelaufenen Quartal gemeldet. Im Vorjahr habe der Konzern noch einen Nettogewinn von über 8 Milliarden USD erzielen können. Dieses Mal sei der größte Verlust der Firmengeschichte mit 2,8 Milliarden USD gemeldet worden. Der Umsatz sei um mehr als 36% auf nur noch 11,7 Milliarden USD gesunken. Alles in allem alarmierende Zahlen, doch Achim Mautz sehe auch etwas Positives in dieser Zahl."Analysten hatten sogar mit noch schlechteren Daten gerechnet. Sie gingen von einem Verlust je Aktie in der Höhe von 15 Cent aus, tatsächlich waren es aber nur 4 Cent je Aktie. Sehr viel von den Zahlen steckt bereits im aktuellen Kurs. Immerhin hat sich der Wert der Intel-Aktie seit Beginn des letzten Jahres mehr als halbiert. Richtig stark sieht natürlich anders aus, aber der Konzern befindet sich gerade in einer tiefen Umstrukturierungsphase. Sollte es gelingen, das Geschäft wieder auf Spur zu bekommen, könnte dies eine nachhaltige Erholung im Aktienkurs verursachen. An der Börse werden bekanntlich Erwartungen und nicht die Vergangenheit gehandelt. Es ist durchaus möglich, dass die Aktie von hier aus eine neue Rallye starten könnte. Entscheidend wird wohl sein, ob sich die Kurse nachhaltig oberhalb der Marke von 31 USD halten können."Die Einschätzung der Intel-Aktie bleibt daher vorerst bullisch, so Achim Mautz. (Analyse vom 28.04.2023)Börsenplätze Intel-Aktie: