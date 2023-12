Tradegate-Aktienkurs Intel-Aktie:

Kurzprofil Intel Corp.:



Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) ist ein weltweit agierendes Unternehmen im Bereich Halbleiterchips. Intel entwickelt fortschrittliche digitale Technologielösungen und versorgt die Computer- und Kommunikationsbranche mit Halbleiter-Speicherchips, Schaltkreisen, Speicherplatten, -karten und -systemen sowie mit Mikroprozessoren. Dabei nutzen sowohl große und mittelständische Unternehmen als auch Privatkunden die Soft- und Hardwareprodukte des Konzerns. Darüber hinaus ist der Chip-Hersteller in der Entwicklung von Plattform-Lösungen tätig, die als integrierte Hard- und Software-Computing-Technologien definiert sind, und bietet Kunden in diesem Zusammenhang ergänzende Services an. Hinzu kommen Produkte und Services aus dem Bereich Security. (27.12.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Intel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) unter die Lupe.Am zweiten Weihnachtsfeiertag hätten sich die Anleger von Intel über ein verspätetes Geschenk freuen können. Rund 5,2 Prozent sei es für die Chip-Aktie am Dienstag nach oben gegangen, nachdem der US-Konzern vermeldet habe, beim Bau einer neuen Chip-Fabrik in Israel einen ordentlichen Zuschuss seitens der Regierung zu erhalten. Laut einem Bericht von Bloomberg lasse die israelische Regierung Subventionen i.H.v. 3,2 Mrd. USD springen, um Intel beim Ausbau seiner Fertigungsanlagen im Süden des Landes zu unterstützen. Insgesamt greife Intel für seine neue Chip-Fabrik aber tiefer in die Tasche - rund 25 Mrd. USD veranschlage der US-Konzern an Kosten.Intel liefere aktuell einfach ab - nicht nur bei der Produkt-Roadmap, sondern auch bei den Expansionsplänen. Anleger würden das honorieren, auch wenn Intel in Israel nur rund 12% seiner Investitionen vom Staat finanziert bekomme und nicht ein Drittel wie in Deutschland. Für die Aktie von Intel gehe es auch zum Ende des Jahres weiter nach oben."Der Aktionär" sehe die aktuellen Erfolge von Intel nach dem jüngsten Kursanstieg aber schon hinreichend eingepreist. Anleger sollten mit Gewinnmitnahmen und einem auf 34,80 Euro nachgezogenen Stopp bei der Restposition auf das mittlerweile etwas schlechtere Chance-Risiko-Verhältnis reagieren, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 27.12.023)Börsenplätze Intel-Aktie: