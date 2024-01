NASDAQ-Aktienkurs Intel-Aktie:

Kurzprofil Intel Corp.:



Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) ist ein weltweit agierendes Unternehmen im Bereich Halbleiterchips. Intel entwickelt fortschrittliche digitale Technologielösungen und versorgt die Computer- und Kommunikationsbranche mit Halbleiter-Speicherchips, Schaltkreisen, Speicherplatten, -karten und -systemen sowie mit Mikroprozessoren. Dabei nutzen sowohl große und mittelständische Unternehmen als auch Privatkunden die Soft- und Hardwareprodukte des Konzerns. Darüber hinaus ist der Chip-Hersteller in der Entwicklung von Plattform-Lösungen tätig, die als integrierte Hard- und Software-Computing-Technologien definiert sind, und bietet Kunden in diesem Zusammenhang ergänzende Services an. Hinzu kommen Produkte und Services aus dem Bereich Security. (30.01.2024/ac/a/n)

New Jersey (www.aktiencheck.de) - Intel-Aktienanalyse von Summit Insights Group:Die Analysten der Summit Insights Group streichen in einer aktuellen Aktienanalyse ihre Kaufempfehlung für die Aktie von Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC).Nach den Q4-Ergebnissen und der unter dem Konsens liegenden Q1-Prognose würden die Analysten in Bezug auf die Umsetzung der Prozess-Roadmap des Unternehmens und die Erholung des gesamten adressierbaren PC- und Rechenzentrumsmarktes im Jahr 2024 konstruktiv bleiben, würden aber auch davor warnen, dass Intel in den kommenden Quartalen mit weiteren Problemen konfrontiert sein könnte. Ihre Untersuchungen würden auch auf eine anhaltende Schwäche bei Service Providern und ein sehr gemischtes Nachfragebild im Unternehmensmarkt hinweisen. Die Umstellung der Industrie auf KI-PCs dürfte in diesem Jahr einen begrenzten Einfluss auf Intel haben.Die Analysten der Summit Insights Group stufen die Intel-Aktie von "buy" auf "hold" zurück. (Analyse vom 25.01.2024)Börsenplätze Intel-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Intel-Aktie:40,52 EUR +0,14% (30.01.2024, 09:10)