Kurzprofil Intel Corp.:



Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) ist ein weltweit agierendes Unternehmen im Bereich Halbleiterchips. Intel entwickelt fortschrittliche digitale Technologielösungen und versorgt die Computer- und Kommunikationsbranche mit Halbleiter-Speicherchips, Schaltkreisen, Speicherplatten, -karten und -systemen sowie mit Mikroprozessoren. Dabei nutzen sowohl große und mittelständische Unternehmen als auch Privatkunden die Soft- und Hardwareprodukte des Konzerns. Darüber hinaus ist der Chip-Hersteller in der Entwicklung von Plattform-Lösungen tätig, die als integrierte Hard- und Software-Computing-Technologien definiert sind, und bietet Kunden in diesem Zusammenhang ergänzende Services an. Hinzu kommen Produkte und Services aus dem Bereich Security. (17.03.2023/ac/a/n)



Bala Cynwyd (www.aktiencheck.de) - Intel-Aktienanalyse von Susquehanna Financial:Die Analysten von Susquehanna Financial stufen die Aktie von Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) von "negative" auf "neutral" herauf und erhöht das Kursziel von 23 USD auf 26 USD.Im April 2021 habe Susquehanna den Höhepunkt des Halbleiterzyklus gefordert, aber jetzt fordere das Researchhaus den Tiefpunkt in diesem Zyklus, zumindest für Verbraucher-, PC- und Mobiltelefon-bezogene Namen. Als das Researchhaus Intel im letzten Jahr herabgestuft habe, habe es acht Hauptbedenken aufgelistet, aber jetzt sage es, dass drei dieser Bedenken nachgelassen hätten oder abgeklungen seien - AMD gewinne keine PC-Anteile mehr, das Unternehmen habe eine bessere Umsetzung der Roadmap gezeigt und der Work from Home PC-Kater und die Bestandskorrektur sei "zu Ende gegangen", so das Researchhaus.Die Analysten von Susquehanna Financial stufen die Intel-Aktie von "negative" auf "neutral" hoch. (Analyse vom 16.03.2023)Börsenplätze Intel-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Intel-Aktie:27,895 EUR -1,69% (17.03.2023, 16:42)