Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) ist ein weltweit agierendes Unternehmen im Bereich Halbleiterchips. Intel entwickelt fortschrittliche digitale Technologielösungen und versorgt die Computer- und Kommunikationsbranche mit Halbleiter-Speicherchips, Schaltkreisen, Speicherplatten, -karten und -systemen sowie mit Mikroprozessoren. Dabei nutzen sowohl große und mittelständische Unternehmen als auch Privatkunden die Soft- und Hardwareprodukte des Konzerns. Darüber hinaus ist der Chip-Hersteller in der Entwicklung von Plattform-Lösungen tätig, die als integrierte Hard- und Software-Computing-Technologien definiert sind, und bietet Kunden in diesem Zusammenhang ergänzende Services an. Hinzu kommen Produkte und Services aus dem Bereich Security.

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Intel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Intel habe ein neues Unternehmen für KI-Software gegründet und wolle dafür jetzt externes Kapital sammeln. Im Gegensatz zur Selbstfahrer-Tochter Mobileye solle die "Articul8 AI" genannte Neugründung aber nicht an die Börse gebracht werden. Die Begeisterung der Anleger halte sich entsprechend in Grenzen - die Intel-Aktie sei am Mittwochabend mit einem Minus von 1,6 Prozent aus dem Handel gegangen.Am Mittwoch habe der Chiphersteller bekannt gegeben, dass die Einheit Articul8 zusammen mit der Investmentfirma Digital Bridge und anderen Investoren aus dem Unternehmen ausgegründet werde. Die neue Firma entstehe aus einer Zusammenarbeit mit der Unternehmensberatung Boston Consulting Group im Bereich der KI. Intel habe seine High-Performance-Computing-Fähigkeiten beigesteuert und die Partner hätten gemeinsam ein generatives KI-System entwickelt, das Text und Bild verstehen könne.Laut Intel solle das Unternehmen einen unabhängigen Vorstand haben und nicht an die Börse gehen. Der US-Konzern werde dabei Anteilseigner bleiben - ob Intel auch die Mehrheit halten werde, bleibe aber noch offen. Informationen über den angepeilten Wert des neuen Unternehmens seien zudem keine preisgegeben worden.Intel wolle sich auf das Kerngeschäft konzentrieren und müsse hier einiges investieren. Die Ausgliederung des KI-Projektes mache aus Kostengesichtspunkten also Sinn, sollte die Aktie aber nicht bewegen.Viel wichtiger für die Aktionäre werde die Veröffentlichung der Q4-Zahlen, die bereits am 25. Januar anstehe, kurz gefolgt vom Firmenevent IFS Direct Connect 2024 am 21. Februar, auf der Intel wohl seine weiteren Roadmap-Pläne offenlegen werde. Nach der Mitnahme von Teilgewinnen lassen sich Intel-Anleger nicht von den jüngsten Kursverlusten irritieren und warten mit einem auf 34,80 Euro nachgezogenem Stopp vorerst ab, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 04.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link