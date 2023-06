Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Intel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Max Gross vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Intels Turnaround-Strategie laufe auf Hochtouren und setze dabei vor allem auf den Umbau zu einem Auftragsfertiger für die gesamte Halbleiterbranche. Dieses Foundry-Modell solle künftig aber auch intern zur Anwendung kommen - und viele Milliarden Dollar einsparen.Gestern sei nicht nur bekannt geworden, dass Intel einen Minderheitsanteil seiner österreichischen Standalone-Tochter IMS Nanofabrication an den US-amerikanischen Finanzinvestor Bain Capital verkaufen werde, in einem Update des erst im letzten Jahr von Speicherchiphersteller Micron zu Intel gewechselten Finanzchefs David "Dave" Zinsner habe das Unternehmen auch Details zu seinem sog. Internal Foundry Model bekannt gegeben:Künftig wolle man nämlich nicht nur für Halbleiterhersteller ohne eigene Chip-Werke (bspw. AMD, NVIDIA und QUALCOMM) fertigen und dabei mit Auftragsherstellern wie Taiwan Semiconductor und Samsung ( ISIN US7960502018 WKN 881823 ) konkurrieren. Das sog. Foundry-Modell solle auch unternehmensintern zur Anwendung kommen: Chip-Design und Chip-Herstellung sollten also künftig einerseits streng getrennt werden und gleichzeitig andererseits Hand in Hand gehen - so wie es zum Beispiel bei AMD und Taiwan Semiconductor , die eine enge Partnerschaft verbinde, bereits der Fall sei.Dieses Internal Foundry Model solle Milliardeneinsparungen bringen. Schon in diesem Jahr sollten laut CFO Dave Zinsner bis zu drei Milliarden Dollar eingespart werden, bis 2025 könnten sich die jährlichen Einsparungen auf acht bis zehn Milliarden Dollar belaufen - und dementsprechend mit signifikanten Margenverbesserungen einhergehen. Langfristig peile man bei Intel eine Bruttomarge von 60 Prozent (akt. 38 Prozent) an, womit man zum Branchenprimus Taiwan Semiconductor aufschließen würde.Habe die langfristige Strategie von Intel Erfolg, seien neue Allzeithochs in der Aktie garantiert: Auftragsfertiger Taiwan Semiconductor komme derzeit auf einen dreimal höheren Börsenwert. Die Liste bis dahin zu bewältigender Herausforderungen sei allerdings lang, Investoren dürften daher kurzfristig nicht zu viel erwarten und werden Geduld beweisen müssen.Der Grundstein für eine technische Trendwende in der laufenden Empfehlung von "Der Aktionär" sei unterdessen mit dem Ausbruch über 30 Dollar gelegt worden. Diese Marke muss nun mithilfe der gleitenden Durchschnitte verteidigt werden, so Max Gross von "Der Aktionär" zur Intel-Aktie. (Analyse vom 22.06.2023)