Börsenplätze Intel-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Intel-Aktie:

39,575 EUR -3,58% (13.03.2024, 22:26)



NASDAQ-Aktienkurs Intel-Aktie:

43,23 USD -4,44% (13.03.2024, 21:00)



ISIN Intel-Aktie:

US4581401001



WKN Intel-Aktie:

855681



Ticker-Symbol Intel-Aktie:

INL



NASDAQ-Symbol Intel-Aktie:

INTC



Kurzprofil Intel Corp.:



Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) ist ein weltweit agierendes Unternehmen im Bereich Halbleiterchips. Intel entwickelt fortschrittliche digitale Technologielösungen und versorgt die Computer- und Kommunikationsbranche mit Halbleiter-Speicherchips, Schaltkreisen, Speicherplatten, -karten und -systemen sowie mit Mikroprozessoren. Dabei nutzen sowohl große und mittelständische Unternehmen als auch Privatkunden die Soft- und Hardwareprodukte des Konzerns. Darüber hinaus ist der Chip-Hersteller in der Entwicklung von Plattform-Lösungen tätig, die als integrierte Hard- und Software-Computing-Technologien definiert sind, und bietet Kunden in diesem Zusammenhang ergänzende Services an. Hinzu kommen Produkte und Services aus dem Bereich Security. (13.03.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Intel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.An den US-Börsen hätten sich die Anleger nach dem starken Vortag am Mittwoch zurückgehalten. Am besten habe sich der Leitindex Dow Jones gehalten. Er habe ein Plus von 0,10 Prozent auf 39.043,32 Punkte ins Ziel gerettet. Dagegen sei der marktbreite S&P 500 um 0,19 Prozent auf 5.165,31 Punkte gesunken. Der am Vortag besonders starke Tech-Index NASDAQ 100 habe 0,83 Prozent auf 18.068,47 Punkte eingebüßt.Am Dienstag hätten die Aktienkurse den Verbraucherpreisen vom Februar getrotzt, die überraschend ein Anziehen der Inflation gegenüber dem Vormonat belegt hätten. Neue Rekordhochs würden allerdings noch auf sich warten lassen.Die Aktien von 3M hätten zur Wochenmitte mit plus 5,4 Prozent erneut an der Dow-Spitze gestanden. Bereits am Dienstag habe der Technologiekonzern mit der Ankündigung eines Chefwechsels bei den Anlegern gepunktet. Dank der jüngsten Erholung seien die Titel auf einem guten Weg, die Kursdelle seit dem enttäuschenden Ausblick im Januar auszubügeln.Mit Intel habe ein weiterer Tech-Titel einen deutlichen Kursrückgang in Höhe von 4,4 Prozent verbucht und damit am Ende des Dow Jones gestanden. Am Dienstag nach US-Börsenschluss sei bekannt geworden, dass das amerikanische Verteidigungsministerium Pläne für milliardenschwere Subventionen an den Chiphersteller zurückgezogen habe.Die Anteilscheine von Tesla hätten 4,5 Prozent eingebüßt und den niedrigsten Stand seit Mai markiert. Die US-Bank Wells Fargo habe sie abgestuft auf das Anlagevotum "underweight". Mit deren Experten Colin Langan habe ein weiterer Analyst vor Risiken für die Umsätze des Elektroautobauers gewarnt. Tesla sei "ein Wachstumsunternehmen ohne Wachstum", habe der Experte resümiert. (Analyse vom 13.03.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link