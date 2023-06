Börsenplätze Intel-Aktie:



Kurzprofil Intel Corp.:



Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) ist ein weltweit agierendes Unternehmen im Bereich Halbleiterchips. Intel entwickelt fortschrittliche digitale Technologielösungen und versorgt die Computer- und Kommunikationsbranche mit Halbleiter-Speicherchips, Schaltkreisen, Speicherplatten, -karten und -systemen sowie mit Mikroprozessoren. Dabei nutzen sowohl große und mittelständische Unternehmen als auch Privatkunden die Soft- und Hardwareprodukte des Konzerns. Darüber hinaus ist der Chip-Hersteller in der Entwicklung von Plattform-Lösungen tätig, die als integrierte Hard- und Software-Computing-Technologien definiert sind, und bietet Kunden in diesem Zusammenhang ergänzende Services an. Hinzu kommen Produkte und Services aus dem Bereich Security. (21.06.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Intel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Max Gross vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Halbleitergiganten Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) unter die Lupe.Intel habe mit seinem geplanten Konzernumbau hin zu einem mit GlobalFoundries, Samsung und Taiwan Semiconductor konkurrierenden Auftragsfertiger Großes vor. Große Pläne würden aber großes Geld kosten: Mit dem Verkauf eines Minderheitsanteils am österreichischen Halbleiterspezialisten IMS Nanofabrication besorge sich der US-Konzern daher frisches Cash.Mehrere Dutzend Milliarden Dollar lasse sich Intel neue Fertigungswerke darunter in den USA, Deutschland, Polen und Israel kosten. Für einen Teil der gewaltigen Investitionssummen bediene sich Intel aus staatlichen Subventionstöpfen. Vor allem die USA sowie die EU hätten großes Interesse daran, auf dem globalen Halbleitermarkt Anteile zurückzugewinnen und hierfür viele Milliarden an Steuergeldern bereitgestellt.Selbstverständlich müsse Intel für den anderen Teil selbst aufkommen und sich angesichts einer Nettoverschuldung von 21,3 Mrd. USD frisches Kapital besorgen. Im vergangenen Jahr habe man dazu einen Teil der Automotive-Tochter Mobileye verkauft und per IPO an die Börse gebracht. Mit dem soeben bekannt gewordenen Verkauf eines 20%-Anteils am österreichischen Halbleiterspezialisten IMS Nanofabrication an den US-Finanzinvestor Bain Capital besorge sich Intel weiteres Kapital.Zwar habe die Intel-Aktie zum Wochenauftakt Schwäche gezeigt, angesichts des sonst überzeugenden Ausbruchs aus dem Abwärtstrend würden kurzfristige Gewinnmitnahmen jedoch in Ordnung gehen. Solange die Aktie nicht wieder unter 30 USD falle, sei in der laufenden Empfehlung des "Aktionärs" mittelfristig einiges zu holen, so Max Gross vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 21.06.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link