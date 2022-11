XETRA-Aktienkurs Intel-Aktie:

27,785 EUR -2,18% (28.11.2022, 17:35)



NASDAQ-Aktienkurs Intel-Aktie:

28,725 USD -2,10% (28.11.2022, 22:00)



ISIN Intel-Aktie:

US4581401001



WKN Intel-Aktie:

855681



Ticker-Symbol Intel-Aktie:

INL



NASDAQ-Symbol Intel-Aktie:

INTC



Kurzprofil Intel Corp.:



Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) ist ein weltweit agierendes Unternehmen im Bereich Halbleiterchips. Intel entwickelt fortschrittliche digitale Technologielösungen und versorgt die Computer- und Kommunikationsbranche mit Halbleiter-Speicherchips, Schaltkreisen, Speicherplatten, -karten und -systemen sowie mit Mikroprozessoren. Dabei nutzen sowohl große und mittelständische Unternehmen als auch Privatkunden die Soft- und Hardwareprodukte des Konzerns. Darüber hinaus ist der Chip-Hersteller in der Entwicklung von Plattform-Lösungen tätig, die als integrierte Hard- und Software-Computing-Technologien definiert sind, und bietet Kunden in diesem Zusammenhang ergänzende Services an. Hinzu kommen Produkte und Services aus dem Bereich Security. (29.11.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Paris (www.aktiencheck.de) - Intel: Wieder unter Druck - ChartanalyseDie Intel-Aktie (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) befindet sich seit April 2021 nach einem Hoch bei 68,49 USD in einer starken Abwärtsbewegung und vollendete dabei eine mehrjährige Topformation, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Sie sei auf ein Tief bei 24,59 USD gefallen und habe das rechnerische Ziel aus der Topformation bei 25,50 USD leicht übererfüllt. In den letzten Wochen habe sich der Wert stark erholt und sei an das log. 38,2% Retracement der Abwärtsbewegung ab 2. Juni und an den Abwärtstrend seit März 2022 geklettert. Dabei habe die Aktie eine bärische Flagge ausgebildet, welche sie gestern nach unten aufgelöst habe.Die Intel-Aktie könnte in den nächsten Tagen wieder unter Druck geraten. Die Aktie könnte zumindest noch einmal in Richtung 24,87-24,59 USD abfallen. Ein Rückfall unter das noch offene Aufwärtsgap vom 10. November zwischen 28,64 USD und 28,30 USD wäre eine Bestätigung dieses Szenarios. Damit sich das Chartbild etwas aufhelle, müsste die Aktie in die Flagge, also über 29,87 USD zurückkehren. Ein Kaufsignal ergäbe sich wohl aber erst mit einem Ausbruch über das bisherige Rallyhoch bei 31,33 USD. Dann wäre Platz für einen weiteren Anstieg gen 35,70 USD. (Analyse vom 29.11.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Intel-Aktie:27,90 EUR +0,27% (29.11.2022, 08:43)