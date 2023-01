- Intel-CEO Pat Gelsinger habe auf dem Wirtschaftsforum in Davos eine deutliche Verlangsamung in der Branche bestätigt, rechne aber mit einem langfristigen Wachstum und setze seine strategischen Investitionen in der Branche fort.



- Intels 20-Milliarden-Dollar-Halbleiterzentrum werde in Arizona gebaut. Angesichts der Krise in den Beziehungen zwischen den USA und China hätten westliche Unternehmen die Frage der Diversifizierung der Produktion und der kostspieligen Verlagerung aus dem von China bedrohten Taiwan, dem weltweiten Zentrum der Chipherstellung, aufgeworfen.



- Der Aktienkurs von Intel sei im vergangenen Jahr um 39% gefallen - das Unternehmen zahle eine Dividende von 4,9%.



Intel (INTC.US) im D1-Chart: Aus technischer Sicht habe der Aktienkurs vor kurzem eine Doppelboden-Formation gebildet, die den Bullen helfen könnte, wenn das Unternehmen die Prognosen der Wall Street übertreffe. (Quelle: xStation5 von XTB)



Börsenplätze Intel-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Intel-Aktie:

27,155 EUR -0,24% (26.01.2023, 17:05)



XETRA-Aktienkurs Intel-Aktie:

27,275 EUR +0,74% (26.01.2023, 16:48)



NASDAQ-Aktienkurs Intel-Aktie:

29,59 USD -0,37% (26.01.2023, 16:51)



ISIN Intel-Aktie:

US4581401001



WKN Intel-Aktie:

855681



Ticker-Symbol Intel-Aktie:

INL



NASDAQ-Symbol Intel-Aktie:

INTC



Kurzprofil Intel Corp.:



Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) ist ein weltweit agierendes Unternehmen im Bereich Halbleiterchips. Intel entwickelt fortschrittliche digitale Technologielösungen und versorgt die Computer- und Kommunikationsbranche mit Halbleiter-Speicherchips, Schaltkreisen, Speicherplatten, -karten und -systemen sowie mit Mikroprozessoren. Dabei nutzen sowohl große und mittelständische Unternehmen als auch Privatkunden die Soft- und Hardwareprodukte des Konzerns. Darüber hinaus ist der Chip-Hersteller in der Entwicklung von Plattform-Lösungen tätig, die als integrierte Hard- und Software-Computing-Technologien definiert sind, und bietet Kunden in diesem Zusammenhang ergänzende Services an. Hinzu kommen Produkte und Services aus dem Bereich Security. (26.01.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Intel: Werden die Quartalszahlen die Stimmung auf dem Halbleitermarkt verbessern? AktiennewsIntel (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) wird nach Börsenschluss an der Wall Street die Zahlen für das vierte Quartal 2022 veröffentlichen, so die Experten von XTB.Der Bericht könnte sich erheblich auf die Stimmung bei anderen Halbleiterunternehmen auswirken und werde mehr Aufschluss über den Zustand des globalen Technologiemarktes geben.Prognosen:Umsätze: 14,468 Milliarden Dollar (-24% im Jahresvergleich)Gewinn pro Aktie (EPS): 0,20 Dollar gegenüber 1,09 Dollar im 4. Quartal 2021 (-80% im Jahresvergleich)Laut FactSet werde Intel einen Umsatzrückgang von 23% im PC-Geschäft und einen Umsatzrückgang von 40% im Bereich Rechenzentren verzeichnen.Die Einnahmen aus dem Rechenzentrumssegment würden durch geringere Einnahmen von Cloud-Computing-Unternehmen wie Microsoft, Amazon und Alphabet (Google) belastet, deren Datenbanken eine große Anzahl von Chips verbraucht hätten. Auf dem PC-Markt verliere das Unternehmen Marktanteile an AMD und die leistungsstarken ARM-Chips, zu denen die meisten Tech-Giganten wie Apple und Amazon bereits gewechselt hätten. Die PC-Verkäufe könnten sowohl die Gewinne des Unternehmens als auch die Prognosen für das erste Quartal des Jahres belasten.- Intels Cashflow aus dem operativen Geschäft sei in den ersten neun Monaten des Jahres 2022 auf 7,7 Milliarden Dollar geschrumpft, verglichen mit einem Rekordwert von 24,1 Milliarden Dollar im gleichen Zeitraum 2021. Gleichzeitig seien die Ausgaben von 11,6 auf 19,1 Milliarden Dollar im Vorjahr gestiegen.- Laut IDC seien die weltweiten PC-Lieferungen im vierten Quartal 2022 im Vergleich zum Vorjahr um 28% gesunken. Die Analysten des Susquehanna Fund und der Citi hätten darauf hingewiesen, dass sich die Verlangsamung von Intel im Jahr 2023 angesichts der sich entwickelnden Technologien der Wettbewerber und der geringeren Ausgaben der Unternehmen verschärfen könnte.- Angesichts der enormen Nachfrage nach Technologie in der Pandemie-Ära, die durch Telearbeit und billige Kredite in einem Umfeld der Angebotsknappheit angetrieben werde, habe das Unternehmen die Produktion stark erhöht, aber die Bedingungen hätten sich grundlegend abgeschwächt.Investitionen würden weitergehen- Die Forschungs- und Entwicklungskosten des Unternehmens seien in den ersten neun Monaten des Jahres 2022 um 17% gegenüber dem Vorjahr gestiegen und hätten zu einem Anstieg der Betriebskosten um 10% beigetragen. Intel sei gerade dabei, den Chiphersteller Tower Semiconductor für 5,4 Milliarden Dollar zu übernehmen, aber das Interesse an ARM-Chips, die das Unternehmen nicht herstelle, nehme zu.