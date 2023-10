Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Intel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Intel wolle beim fortlaufenden Konzernumbau eine weitere Sparte an die Börse bringen. Nach dem Autozulieferer Mobileye sei es diesmal das Geschäft mit programmierbaren Spezial-Chips, die zum Beispiel in Kommunikations-Technik oder Infrastruktur von Rechenzentren eingesetzt würden. Dies habe Intel am späten Dienstagabend mitgeteilt.Die Programmable Solutions Group (PSG) solle zunächst als separater Geschäftsbereich geführt und in den kommenden zwei bis drei Jahren an die Börse gebracht werden, so der Halbleiter-Riese am Dienstag. Der Bereich basiere auf dem 2015 übernommenen Chip-Spezialisten Altera. Die 2017 gekaufte israelische Firma Mobileye habe Intel im vergangenen Jahr an die Börse gebracht, aber die Kontrolle über das Unternehmen behalten.Intel habe einst im Halbleiter-Geschäft dominiert, aber nach Problemen bei der Entwicklung neuer Chips an Boden verloren. Konzernchef Pat Gelsinger wolle Intel mit einem Fokus auf neue Produktionsverfahren wieder auf Kurs bringen. Aktuell würden andere Halbleiter-Firmen von den Trends in der Tech-Industrie profitieren: NVIDIA sei stark bei Technik zum Anlernen Künstlicher Intelligenz, Auftragsfertiger wie TSMC würden bei Smartphone-Prozessoren führen.Die Aktie von Intel präsentiere sich derzeit sehr stark. Am Dienstag sei das Papier als einer von wenigen Gewinnern im NASDAQ 100 mit einem Plus von 0,7 Prozent auf 35,69 Dollar aus dem Handel gegangen. Zuletzt habe auch die 38-Tage-Linie überwunden werden können. Auf dem Weg in Richtung Septemberhoch bei 40,07 Dollar gelte es nun zunächst die Juni- und Juli-Höchststände zu überwinden.Anleger bleiben beim Turnaround-Kandidaten investiert, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 04.10.2023)Mit Material von dpa-AFX