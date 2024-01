Börsenplätze Intel-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Intel-Aktie:

45,715 EUR +1,31% (25.01.2024, 11:36)



NASDAQ-Aktienkurs Intel-Aktie:

49,09 USD +0,41% (24.01.2024)



ISIN Intel-Aktie:

US4581401001



WKN Intel-Aktie:

855681



Ticker-Symbol Intel-Aktie:

INL



NASDAQ-Symbol Intel-Aktie:

INTC



Kurzprofil Intel Corp.:



Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) ist ein weltweit agierendes Unternehmen im Bereich Halbleiterchips. Intel entwickelt fortschrittliche digitale Technologielösungen und versorgt die Computer- und Kommunikationsbranche mit Halbleiter-Speicherchips, Schaltkreisen, Speicherplatten, -karten und -systemen sowie mit Mikroprozessoren. Dabei nutzen sowohl große und mittelständische Unternehmen als auch Privatkunden die Soft- und Hardwareprodukte des Konzerns. Darüber hinaus ist der Chip-Hersteller in der Entwicklung von Plattform-Lösungen tätig, die als integrierte Hard- und Software-Computing-Technologien definiert sind, und bietet Kunden in diesem Zusammenhang ergänzende Services an. Hinzu kommen Produkte und Services aus dem Bereich Security. (25.01.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Intel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Philipp Schleu vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Am heutigen Donnerstagabend veröffentliche Intel seine Zahlen für das vierte Quartal und das Gesamtjahr. Nach den zuletzt starken Ausblicken in der Chipbranche werde auch von Intel viel erwartet. Analyst Matt Bryson von Wedbush Securities gebe sich optimistisch.Die Analysten würden im Durchschnitt mit einem Gewinn pro Aktie von 0,45 Dollar rechnen. Im Vorjahresquartal habe der Gewinn pro Aktie bei 0,10 Dollar gelegen. Auf der Umsatzseite würden die Experten ein Ergebnis von 15,17 Milliarden Dollar erwarten, ein Plus von 7,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr."Obwohl die PC-Lieferungen im vierten Quartal zurückgingen, erwarten wir, dass sich die Anforderungen an Standardserver in den kommenden Quartalen normalisieren werden, was die Servernachfrage ankurbeln wird", so zuletzt Matt Bryson am Dienstag. Er habe deshalb sein Kursziel für Intel von 35 Dollar auf 45 Dollar erhöht.Investierte Anleger halten daher weiter an der Aktie fest, so Philipp Schleu von "Der Aktionär". (Analyse vom 25.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link