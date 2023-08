Tradegate-Aktienkurs Intel-Aktie:

31,85 EUR -0,06% (16.08.2023, 11:56)



NASDAQ-Aktienkurs Intel-Aktie:

34,77 USD -2,55% (15.08.2023, 22:00)



ISIN Intel-Aktie:

US4581401001



WKN Intel-Aktie:

855681



Ticker-Symbol Intel-Aktie:

INL



NASDAQ-Symbol Intel-Aktie:

INTC



Kurzprofil Intel Corp.:



Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) ist ein weltweit agierendes Unternehmen im Bereich Halbleiterchips. Intel entwickelt fortschrittliche digitale Technologielösungen und versorgt die Computer- und Kommunikationsbranche mit Halbleiter-Speicherchips, Schaltkreisen, Speicherplatten, -karten und -systemen sowie mit Mikroprozessoren. Dabei nutzen sowohl große und mittelständische Unternehmen als auch Privatkunden die Soft- und Hardwareprodukte des Konzerns. Darüber hinaus ist der Chip-Hersteller in der Entwicklung von Plattform-Lösungen tätig, die als integrierte Hard- und Software-Computing-Technologien definiert sind, und bietet Kunden in diesem Zusammenhang ergänzende Services an. Hinzu kommen Produkte und Services aus dem Bereich Security. (16.08.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Intel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Max Gross vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) unter die Lupe.Intel sage die geplante Übernahme des israelischen Halbleiterherstellers Tower Semiconductor ab. Bereits gestern Abend habe die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, dass der US-Konzern die Übernahme von Tower Semiconductor absagen werde. Die Gerüchte seien mittlerweile offiziell durch eine gemeinsame Erklärung bestätigt worden. Intel sei es nicht rechtzeitig gelungen, die Bedenken der chinesischen Wettbewerbswächter zu zerstreuen und deren Zustimmung für den mit 5,4 Mrd. Mrd. bewerteten Deal zu gewinnen.Als Break-up-Fee, also Vertragsstrafe für den Fall, dass die Übernahme nicht zustande komme, hätten Intel und Tower Semiconductor 353 Mio. USD vereinbart. Der Zahlung dieser Summe habe Intel inzwischen zugestimmt.Auf viel Gegenliebe sei der Deal ohnehin nie gestoßen, der Preis habe als zu hoch gegolten. Intel habe pro Aktie 53 USD angeboten, was ein Aufschlag von 57% bedeutet habe. Mit dem angekündigten Bau einer Megafabrik in Israel dürften die Fertigungskapazitäten von Tower Semiconductor in Intels globaler Foundry-Strategie außerdem eine zunehmend untergeordnete Rolle gespielt haben.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Intel-Aktie: