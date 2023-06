Börsenplätze Intel-Aktie:



33,06 EUR +1,05% (16.06.2023, 11:15)



35,82 USD +0,67% (15.06.2023)



US4581401001



855681



INL



INTC



Kurzprofil Intel Corp.:



Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) ist ein weltweit agierendes Unternehmen im Bereich Halbleiterchips. Intel entwickelt fortschrittliche digitale Technologielösungen und versorgt die Computer- und Kommunikationsbranche mit Halbleiter-Speicherchips, Schaltkreisen, Speicherplatten, -karten und -systemen sowie mit Mikroprozessoren. Dabei nutzen sowohl große und mittelständische Unternehmen als auch Privatkunden die Soft- und Hardwareprodukte des Konzerns.



Darüber hinaus ist der Chip-Hersteller in der Entwicklung von Plattform-Lösungen tätig, die als integrierte Hard- und Software-Computing-Technologien definiert sind, und bietet Kunden in diesem Zusammenhang ergänzende Services an. Hinzu kommen Produkte und Services aus dem Bereich Security. (16.06.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Intel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Max Gross vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Für sein geplantes Mega-Chipwerk in Sachsen-Anhalt erhalte Intel kräftige Unterstützung aus Bundesmitteln. Wie das Handelsblatt berichte, habe sich der US-Halbleiterkonzern nun mit höheren Subventionsforderungen durchsetzen können - eine Niederlage für Finanzminister Christian Lindner und eine gute Nachricht für die Kasse von Intel.6,8 Mrd. Euro habe der Bund Intel für eine Ansiedlung in Magdeburg in Aussicht gestellt. Nicht genug habe der US-Halbleiterkonzern vor einigen Wochen befunden und auf die gestiegenen Kosten für Energie und Baumaterial verwiesen: Die neue Forderung habe sich auf einen zweistelligen Milliardenbetrag belaufen.Dem habe Finanzminister Christian Linder zunächst eine Absage erteilt: Die knappen Haushaltsmittel würden höhere Subventionen nicht erlauben. In der Diskussion sollten sich andere Maßnahmen wie ein niedrigerer Industriestrompreis befunden haben.Wie das Handelsblatt gestern berichtet habe, habe sich Christian Lindner nicht durchsetzen können. Vor allem auf Betreiben von Wirtschaftsminister Robert Habeck solle Intel nun doch 9,9 Mrd. Euro an Subventionen erhalten. Die letzte Verhandlungsrunde werde für das kommende Wochenende erwartet. Bereits am Montag solle die Einigung unter Beteiligung von Intel-Chef Pat Gelsinger im Kanzleramt unterzeichnet werden.Die Aktie habe sich in den vergangenen Tagen deutlich von ihren gleitenden Durchschnitten absetzen und aus dem Abwärtstrendkanal ausbrechen können, das mache weitere Kursgewinne wahrscheinlich.Intel ist laufende Empfehlung von "Der Aktionär", bereits investierte Anleger lassen ihre Gewinne laufen und beachten den Stopp bei etwa 27,40 Dollar, so Max Gross. Noch nicht investierte Anleger wetten auf einen operativen Turnaround und steigen ein, dürfen kurz- und mittelfristig aber nicht zu viel erwarten. Für geduldige Investoren! (Analyse vom 16.06.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link