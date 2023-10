ISIN Intel-Aktie:

US4581401001



WKN Intel-Aktie:

855681



Ticker-Symbol Intel-Aktie:

INL



NASDAQ-Symbol Intel-Aktie:

INTC



Kurzprofil Intel Corp.:



Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) ist ein weltweit agierendes Unternehmen im Bereich Halbleiterchips. Intel entwickelt fortschrittliche digitale Technologielösungen und versorgt die Computer- und Kommunikationsbranche mit Halbleiter-Speicherchips, Schaltkreisen, Speicherplatten, -karten und -systemen sowie mit Mikroprozessoren. Dabei nutzen sowohl große und mittelständische Unternehmen als auch Privatkunden die Soft- und Hardwareprodukte des Konzerns. Darüber hinaus ist der Chip-Hersteller in der Entwicklung von Plattform-Lösungen tätig, die als integrierte Hard- und Software-Computing-Technologien definiert sind, und bietet Kunden in diesem Zusammenhang ergänzende Services an. Hinzu kommen Produkte und Services aus dem Bereich Security.

Intel-Aktienanalyse von Susquehanna Financial:



Susquehanna Financial erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie von Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC).



Der US-Chiphersteller habe eine Vorschau auf die Quartalsergebnisse gegeben und sehe eine sich leicht verbessernde PC/DC-Dynamik, die ein solides Quartal aufgrund neuer Produkte, ASP-Anhebungen und abgebauter Bestände ermögliche, heiße es in einer am Donnerstag veröffentlichten Studie. Die Prognose sollte mit einem Wachstum für PC/Server in Ordnung sein, aber angesichts der schwächeren jüngsten ODM-Produktionen sei das Aufwärtspotenzial begrenzt.



Susquehanna Financial hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "neutral"-Rating für die Intel-Aktie bestätigt und das Kursziel von 37 auf 38 USD angehoben. (26.10.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Intel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) unter die Lupe.Der Chip-Riese habe heute nach US-Börsenschluss starke Quartalszahlen vorgelegt. Gewinn und Umsatz hätten in Q3 deutlich über den Erwartungen der Analysten gelegen. Die Tochtergesellschaft für selbstfahrende Autos Mobileye wachse und habe ebenfalls einen Gewinn erzielt. Auch der Intel-Ausblick auf das laufende Jahr sei erfreulich. Die Aktie lege nachbörslich deutlich zu.Die starken Quartalszahlen würden Lust auf mehr machen. Charttechnisch betrachtet müsste der GD50 überwunden werden. In der Folge könnte das Oktober-Hoch bei 37,22 USD und anschließend das Jahreshoch von 40,07 USD in Angriff genommen werden. "Der Aktionär" habe zuletzt ein Kursziel von 52 Euro ausgegeben. Auf Tradegate habe Intel heute bei 30,79 Euro geschlossen. Entsprechend ergebe sich ein längerfristiges Kurspotenzial von etwa 69%, so Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 26.10.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Intel-Aktie:30,79 EUR -0,96% (26.10.2023, 22:26)NASDAQ-Aktienkurs Intel-Aktie:32,52 USD -0,94% (26.10.2023, 22:00)