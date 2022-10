XETRA-Aktienkurs Intel-Aktie:

26,20 EUR +0,34% (19.10.2022, 09:32)



NASDAQ-Aktienkurs Intel-Aktie:

25,87 USD -2,08% (18.10.2022, 22:00)



ISIN Intel-Aktie:

US4581401001



WKN Intel-Aktie:

855681



Ticker-Symbol Intel-Aktie:

INL



NASDAQ-Symbol Intel-Aktie:

INTC



Kurzprofil Intel Corp.:



Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) ist ein weltweit agierendes Unternehmen im Bereich Halbleiterchips. Intel entwickelt fortschrittliche digitale Technologielösungen und versorgt die Computer- und Kommunikationsbranche mit Halbleiter-Speicherchips, Schaltkreisen, Speicherplatten, -karten und -systemen sowie mit Mikroprozessoren. Dabei nutzen sowohl große und mittelständische Unternehmen als auch Privatkunden die Soft- und Hardwareprodukte des Konzerns. Darüber hinaus ist der Chip-Hersteller in der Entwicklung von Plattform-Lösungen tätig, die als integrierte Hard- und Software-Computing-Technologien definiert sind, und bietet Kunden in diesem Zusammenhang ergänzende Services an. Hinzu kommen Produkte und Services aus dem Bereich Security. (19.10.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Paris (www.aktiencheck.de) - Intel-Chartanalyse der BNP Paribas:Rückblick: Die Intel-Aktie (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) befindet sich in einer starken Abwärtsbewegung, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Dabei sei die Aktie am 11. Oktober auf die Unterstützung bei 24,87 USD zurückgefallen und habe damit das Kursziel aus einer großen Topformation abgearbeitet. Seitdem erhole sich der Wert leicht, auch wenn sie gestern einen kleinen Rückschlag habe hinnehmen müssen. Trotz des kleinen Anstiegs der letzten Tage sei die Aktie nach dem Abverkauf der letzten Monate weiterhin stark überverkauft.AusblickGelinge der Intel-Aktie ein Ausbruch über 27,00 USD, dann könne die Erholung der letzten Tage weitergehen. Ein Anstieg in Richtung 30,96 USD oder sogar in die Zone zwischen 35,69 und 35,88 USD wäre in diesem Fall möglich. Sollte die Aktie aber doch unter 24,59 USD und damit auf ein neues Jahrestief abfallen, dann würde eine weitere Abwärtsbewegung drohen. Die nächste große Unterstützung fände sich dann am Tief aus dem November 2012 bei 19,23 USD. (Analyse vom 19.10.2022)Tradegate-Aktienkurs Intel-Aktie:26,23 EUR -0,11% (19.10.2022, 09:53)