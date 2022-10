Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) ist ein weltweit agierendes Unternehmen im Bereich Halbleiterchips. Intel entwickelt fortschrittliche digitale Technologielösungen und versorgt die Computer- und Kommunikationsbranche mit Halbleiter-Speicherchips, Schaltkreisen, Speicherplatten, -karten und -systemen sowie mit Mikroprozessoren. Dabei nutzen sowohl große und mittelständische Unternehmen als auch Privatkunden die Soft- und Hardwareprodukte des Konzerns. Darüber hinaus ist der Chip-Hersteller in der Entwicklung von Plattform-Lösungen tätig, die als integrierte Hard- und Software-Computing-Technologien definiert sind, und bietet Kunden in diesem Zusammenhang ergänzende Services an. Hinzu kommen Produkte und Services aus dem Bereich Security. (28.10.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Intel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Intel-Aktie (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) unter die Lupe.Intel habe im dritten Quartal einen kräftigen Umsatzeinbruch von 20 Prozent hinnehmen müssen. Das Management versuche sich positiv zu geben, doch operativ würden sich deutliche Schwächen zeigen. Immerhin: Die Analysten hätten mit niedrigeren Gewinnen gerechnet und ein Sparprogramm halte die Anleger bei Laune. Die Intel-Aktie reagiere nachbörslich mit einem Kurssprung von knapp sieben Prozent.Intel habe in Q3 einen Umsatz von 15,3 Milliarden Dollar erzielt und bleibe damit im Bereich der Analystenschätzungen von 15,3 Milliarden Dollar. Beim Gewinn je Aktie habe der Chip-Riese dann 0,59 Dollar geliefert, während die Wall-Street-Experten nur einen Gewinn je Aktie von 0,34 Dollar erwartet hätten."Trotz der sich verschlechternden wirtschaftlichen Bedingungen haben wir solide Ergebnisse erzielt und bedeutende Fortschritte bei der Umsetzung unserer Produkte und Prozesse geliefert", so Intel-CEO Pat Gelsinger laut Pressemitteilung.Deutlich sichtbar werde das sich eintrübende Geschäftsumfeld in den Segmenten "Client Computing" und "Datacenter and AI", welche sich gegenüber dem Vorjahresquartal um 17 beziehungsweise 27 Prozent verschlechtert hätten. Neben der Schwäche am PC-Markt leide Intel zusätzlich unter der Konkurrenz von AMD sowie dem Preisverfall bei Speicherchips.Genauer gesagt wolle das Management die Kosten 2023 um drei Milliarden Dollar senken. Bis 2025 sehe Intel insgesamt sogar ein Einsparungspotenzial zwischen acht und zehn Milliarden Dollar. Bloomberg habe bereits berichtet, dass Intel plane, das Personal in einigen Abteilungen um bis zu 20 Prozent zu senken. Weitere Details werde es wohl im Rahmen des Earnings-Calls geben.Kosteneinsparungen, um das Kapital dem teuren Aufbau neuer Kapazitäten im Rahmen der "IDM 2.0"-Strategie zukommen zu lassen, sei langfristig der richtige Weg. Mittelfristig würden die operativen Probleme in den beiden größten Segmenten jedoch bestehen bleiben.Für den "Aktionär" bleibt die Intel-Aktie daher auch nach den Q3-Zahlen nur ein Watchlist-Wert, so Benedikt Kaufmann. (Analyse vom 27.10.2022)