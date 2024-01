NASDAQ-Aktienkurs Intel-Aktie:

43,84 USD +0,44% (29.01.2024, 22:00)



US4581401001



855681



INL



INTC



Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) ist ein weltweit agierendes Unternehmen im Bereich Halbleiterchips. Intel entwickelt fortschrittliche digitale Technologielösungen und versorgt die Computer- und Kommunikationsbranche mit Halbleiter-Speicherchips, Schaltkreisen, Speicherplatten, -karten und -systemen sowie mit Mikroprozessoren. Dabei nutzen sowohl große und mittelständische Unternehmen als auch Privatkunden die Soft- und Hardwareprodukte des Konzerns. Darüber hinaus ist der Chip-Hersteller in der Entwicklung von Plattform-Lösungen tätig, die als integrierte Hard- und Software-Computing-Technologien definiert sind, und bietet Kunden in diesem Zusammenhang ergänzende Services an. Hinzu kommen Produkte und Services aus dem Bereich Security. (30.01.2024/ac/a/n)



St. Petersburg (www.aktiencheck.de) - Intel-Aktienanalyse von Raymond James:Srini Pajjuri, Analyst von Raymond James, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie von Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC).Der US-Chipkonzern habe solide Ergebnisse für das vierte Quartal gemeldet, aber der Ausblick für das vierte Quartal habe deutlich unter den kürzlich gesenkten Schätzungen von Raymond James gelegen, wobei das Management schwächere als saisonale Trends in den Kernmärkten PC und Server sowie Rückgänge bei den Altbeständen und Bestandskorrekturen in anderen Segmenten verantwortlich gemacht habe, so der Analyst in einer am Freitag veröffentlichten Studie. Das Analysehaus bleibe durch die wachsende Pipeline für Gaudi Accelerators ermutigt und erwarte einen bedeutenden Umsatzbeitrag im zweiten Halbjahr 2024.Srini Pajjuri, Analyst von Raymond James, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "outperform"-Rating für die Intel-Aktie bestätigt und das Kursziel von 54 auf 52 USD reduziert. (Analyse vom 26.01.2024)