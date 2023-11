NASDAQ-Aktienkurs Intel-Aktie:

42,01 USD +3,45% (16.11.2023, 16:48)



ISIN Intel-Aktie:

US4581401001



WKN Intel-Aktie:

855681



Ticker-Symbol Intel-Aktie:

INL



NASDAQ-Symbol Intel-Aktie:

INTC



Kurzprofil Intel Corp.:



Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) ist ein weltweit agierendes Unternehmen im Bereich Halbleiterchips. Intel entwickelt fortschrittliche digitale Technologielösungen und versorgt die Computer- und Kommunikationsbranche mit Halbleiter-Speicherchips, Schaltkreisen, Speicherplatten, -karten und -systemen sowie mit Mikroprozessoren. Dabei nutzen sowohl große und mittelständische Unternehmen als auch Privatkunden die Soft- und Hardwareprodukte des Konzerns. Darüber hinaus ist der Chip-Hersteller in der Entwicklung von Plattform-Lösungen tätig, die als integrierte Hard- und Software-Computing-Technologien definiert sind, und bietet Kunden in diesem Zusammenhang ergänzende Services an. Hinzu kommen Produkte und Services aus dem Bereich Security. (16.11.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Intel-Aktienanalyse von Mizuho Securities USA:Vijay Rakesh, Analyst von Mizuho Securities USA, stuft die Aktie von Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) von "neutral" auf "buy" hoch mit einem Kursziel von 50 USD, ausgehend von 37 USD.Der Analyst glaube, dass in den nächsten sechs Monaten "signifikante" neue Server-Produkteinführungen und Ankündigungen von Foundry-Kunden anstünden. Intel verfüge über eine bessere Produkt-Roadmap für 2024 in den Bereichen Compute und Data Center im Vergleich zu den Wettbewerbern und historischen Markteinführungen und stehe im nächsten Jahr vor einem Aufschwung in der PC- und Data-Center-Branche. Darüber hinaus sei Rakesh der Ansicht, dass die Ausgliederung von Altera FPGA einen Wertzuwachs von 17 US-Dollar pro Aktie bedeute. Die Aktie werde mit einem Abschlag zu AMD und NVIDIA gehandelt.Vijay Rakesh, Analyst von Mizuho Securities USA, stuft die Intel-Aktie von "neutral" auf "buy" hoch. (Analyse vom 15.11.2023)Börsenplätze Intel-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Intel-Aktie:38,585 EUR +2,99% (16.11.2023, 17:02)