Kurzprofil Intel Corp.:



Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) ist ein weltweit agierendes Unternehmen im Bereich Halbleiterchips. Intel entwickelt fortschrittliche digitale Technologielösungen und versorgt die Computer- und Kommunikationsbranche mit Halbleiter-Speicherchips, Schaltkreisen, Speicherplatten, -karten und -systemen sowie mit Mikroprozessoren. Dabei nutzen sowohl große und mittelständische Unternehmen als auch Privatkunden die Soft- und Hardwareprodukte des Konzerns. Darüber hinaus ist der Chip-Hersteller in der Entwicklung von Plattform-Lösungen tätig, die als integrierte Hard- und Software-Computing-Technologien definiert sind, und bietet Kunden in diesem Zusammenhang ergänzende Services an. Hinzu kommen Produkte und Services aus dem Bereich Security. (28.09.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Intel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Intel-Aktie (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) unter die Lupe.Auf der Intel-Innovation-Konferenz habe der US-Konzern einige neue Details zu seinen Desktop-Grafikkarten, Foundry-Plänen und der 13. Prozessoren-Generation gegeben. Wirklich begeistern könne Intel seine Aktionäre damit jedoch nicht. Das Sentiment im Chip-Sektor bleibe negativ und die Intel-Aktie setze ihren Abwärtstrend fort.Intel-CEO Pat Gelsinger habe auf der Innovation-Konferenz weitere Details zur neuen Desktop-Grafikkarte Arc A770 veröffentlicht: Die zweite dedizierte Grafikeinheit der Arc-Serie, die auch für PC-Spieler interessant werden könnte, werde am 12. Oktober erscheinen. Der UVP solle bei 329 USD liegen. Offen bleibe allerdings, ob Intel auch wirklich mit Karten wie der RTX 3060 von NVIDIA konkurrieren könne.Neuigkeiten habe es auch auf Foundry-Seite gegeben. So solle in Italien eine zusätzliche Chipfabrik entstehen, womit Intel seine Fertigungskapazitäten weiter stärke. Gleichzeitig gebe es Fortschritte bei der Gründung des sog. "Universal Chiplet Interconnect Express"-Konsortium, in dem sich nicht nur Samsung und TSMC, sondern 80 weitere Halbleiterfirmen zusammengetan hätten, um einheitliche Fertigungsstandards zu entwickeln. Intel nehme hier eine führende Rolle ein.Abschließend seien die Spezifikationen der 13. Intel-CPU-Generation bekanntgegeben worden - Codename "Raptor Lake". Das Flaggschiff sei der Core i9-13900K, den Intel als den "schnellsten Desktop-Prozessor der Welt" bezeichne, der zudem die "weltweit beste Spielerfahrung" liefere. Am 20. Oktober, also drei Wochen später als der direkte Konkurrent AMD, sollten die neuen CPUs auf den Markt kommen. Ob Intel dann noch immer die Performance-Krone für sich beanspruchen könne, werde sich zeigen.Die günstige Bewertung mache die Intel-Aktie aber sehr spannend. "Der Aktionär" rate daher, die Entwicklungen weiterhin auf der Watchlist zu beobachten, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 28.09.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link