Kurzprofil Intel Corp.:



Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) ist ein weltweit agierendes Unternehmen im Bereich Halbleiterchips. Intel entwickelt fortschrittliche digitale Technologielösungen und versorgt die Computer- und Kommunikationsbranche mit Halbleiter-Speicherchips, Schaltkreisen, Speicherplatten, -karten und -systemen sowie mit Mikroprozessoren. Dabei nutzen sowohl große und mittelständische Unternehmen als auch Privatkunden die Soft- und Hardwareprodukte des Konzerns. Darüber hinaus ist der Chip-Hersteller in der Entwicklung von Plattform-Lösungen tätig, die als integrierte Hard- und Software-Computing-Technologien definiert sind, und bietet Kunden in diesem Zusammenhang ergänzende Services an. Hinzu kommen Produkte und Services aus dem Bereich Security. (20.09.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Intel-Aktienanalyse von der Citigroup:Die Analysten der Citigroup halten in einer aktuellen Aktienanalyse an ihrem Anlagevotum für die Aktie von Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) fest.Intel habe auf dem gestrigen Innovationsevent zwar bekräftigt, dass seine Produktions-Roadmap weiterhin auf dem richtigen Weg sei, das Unternehmen habe jedoch angedeutet, dass die Konsensschätzungen für die Bruttomarge und den Gewinn für 2024 nach unten korrigiert werden könnten, da der CFO erklärt habe, dass die Bruttomargenexpansion "bescheiden" sein werde. Intel habe auch über seine Foundry-Bemühungen gesprochen, und Citi glaube, dass Nvidia der Pre-Payment-Kunde sei. Die Analysten würden jedoch keine wesentlichen Erträge aus dem Foundry-Geschäft erwarten und seien weiterhin der Ansicht, dass Intel im Interesse der Aktionäre aus dem Foundry-Geschäft aussteigen sollte.Die Analysten der Citigroup haben in einer aktuellen Aktienanalyse das "neutral"-Rating für die Intel-Aktie mit dem unveränderten Kursziel von 34,00 USD bestätigt. (Analyse vom 20.09.2023)Börsenplätze Intel-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Intel-Aktie:33,90 EUR -0,35% (20.09.2023, 15:18)