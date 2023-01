Börsenplätze Intel-Aktie:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Intel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) unter die Lupe.Im starken Marktumfeld für Tech-Aktien habe auch der Chipkonzern Intel im regulären Handel am Donnerstag ein Plus verzeichnet. Nach Börsenschluss sei nun allerdings der Quartalsbericht veröffentlicht worden und der sei bei den Anlegern nicht gut angekommen. Die Erwartungen der Experten seien verfehlt worden, entsprechend werde die Aktie nachbörslich rund sechs Prozent schwächer gehandelt.Im vierten Quartal habe Intel einen Umsatz von 14,0 Milliarden Dollar und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 0,10 Dollar erreicht. Analysten hätten im Vorfeld allerdings mit 14,6 Milliarden Dollar Umsatz und einem Gewinn von 0,22 Dollar gerechnet. Im Vergleich zum Vorjahr sei der Umsatz damit um 28 Prozent zurückgegangen.Auch die Prognose für das erste Quartal enttäusche auf ganzer Linie. Intel rechne beim Umsatz mit 10,5 bis 11,5 Milliarden Dollar - statt der erwarteten 13,9 Milliarden Dollar. Auch die Prognose für den Gewinn je Aktie falle mit -0,15 bis 0,00 Dollar schwach aus. Die Experten hätten mit 0,24 Dollar gerechnet.Intel habe einmal mehr enttäuscht. Die schwache Reaktion der Aktie ist die Quittung, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär" zur Intel Corp. (Analyse vom 26.01.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link