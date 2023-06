(mit Material von dpa-AFX)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Intel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Was sei in den vergangenen Jahren nicht alles berichtet worden über die Tesla-Fabrik in Brandenburg. Dagegen werde ein anderes Tech-Projekt in Deutschland dieser Tage von der breiten Öffentlichkeit viel weniger wahrgenommen - obwohl es um viel mehr Geld gehe. Bundeskanzler Olaf Scholz spreche sogar von der größten ausländischen Direktinvestition der deutschen Geschichte.Das US-Unternehmen Intel wolle für 30 Milliarden Euro zwei Chip-Fabriken in Magdeburg (Sachsen-Anhalt) bauen. Rund ein Drittel des Geldes komme als Fördermittel vom Staat. "Mit dieser Investition schließen wir technologisch zur Weltspitze auf", habe Scholz am 19.06. gesagt. Deutschland könnte unabhängiger von Lieferbeziehungen zu Asien werden. Es gehe um Tausende Arbeitsplätze. Produziert werden solle in vier bis fünf Jahren.Vor einem Jahr sei noch mit 17 Milliarden Euro Baukosten gerechnet worden. Inzwischen seien Energie- und Baukosten aber deutlich gestiegen. Deswegen sei zuletzt zwischen Bundesregierung und Intel um die staatlichen Zuschüsse gefeilscht worden.Seit diesem Montag sei nun definitiv klar, dass sich Intel und die Bundesregierung geeinigt hätten. Vom Staat kämen laut Medien- und Agenturquellen rund 9,9 Milliarden Euro statt der bislang geplanten 6,8 Milliarden. Dafür habe auch Intel noch mal ein paar Milliarden zusätzlich lockergemacht - und die Technik werde noch moderner.Die Europäische Union müsse das Projekt noch absegnen.30 Milliarden also für die Intel-Fabriken. Und wie groß seien die Kosten bei der Tesla-Fabrik gewesen, die in Brandenburg von 2020 bis 2022 gebaut worden sei? Rund 5,8 Milliarden Euro. Das Intel-Projekt sei also gut fünfmal so teuer!Intel sei eine "Aktionär"-Empfehlung und liege deutlich im Plus. Auch in anderen Ländern werde fleißig investiert. Da sich zuletzt charttechnisch die Lage etwas aufgehellt habe, könnten auch Trader die Aktie dieser Tage im Blick behalten. Grundsätzlich bleibt der Chip-Hersteller aber eher etwas für geduldige Investoren, so Lars Friedrich von "Der Aktionär" zur Intel-Aktie. (Analyse vom 19.06.2023)